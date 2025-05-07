Житомирская область под атакой БпЛА: работает ПВО

Взрывы ночью 7 мая услышали в Житомирской области. Противовоздушная оборона работала против ударных дронов врага.

Об этом сообщили в Житомирской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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В Житомирской области прогремели взрывы ночью 7 мая: что произошло

На Житомирщине воздушную тревогу объявили ночью 7 мая в 02:53. Примерно через час стало известно, что в Житомире и в целом в регионе слышны взрывы – об этом написали ряд местных сообществ в социальных сетях и мониторинговые каналы.

В то же время Воздушные силы призвали жителей Житомира и других городов, в частности Озерного, находиться в укрытиях из-за угрозы атаки ударными дронами-камикадзе.

В это время угроза атаки БПЛА была актуальной и для ряда других областей, а за несколько минут воздушную тревогу объявили в Киеве, который несколькими часами ранее враг атаковал баллистикой.

Власти по состоянию на момент публикации еще не комментировали вероятные последствия воздушной атаки российской армии.

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