Про це повідомили у Житомирській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Загроза "Шахедів" і балістики: у яких областях України повітряна тривога

У Житомирській області пролунали вибухи уночі 7 травня: що сталося

На Житомирщині повітряну тривогу оголосили вночі 7 травня о 02:53. Приблизно через годину стало відомо, що в Житомирі та загалом у регіоні чутно вибухи – про це написали низка місцевих спільнот у соціальних мережах та моніторингові канали.

Водночас Повітряні сили закликали мешканців Житомира та інших міст, зокрема Озерного, перебувати в укриттях через загрозу атаки ударними дронами-камікадзе.

У цей час загроза атаки БпЛА була актуальною й для низки інших областей, а за кілька хвилин повітряну тривогу оголосили у Києві, який кількома годинами раніше ворог атакував балістикою.

Влада станом на момент публікації ще не коментувала ймовірні наслідки повітряної атаки російської армії.

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