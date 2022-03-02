Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель: в Киевской ОГА назвали самые опасные направления

В Киевской ОГА подчеркнули, что сейчас наиболее опасными направлениями остается Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, а также север Вышгородского района.

А постоянные тревоги возможного авианалета раздаются почти по всей области.

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По их данным, российские оккупанты продолжают накапливать большое количество войск и техники.

Кроме того, во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

На одной из станций метро обнаружили российских диверсантов. Один из преступников прятал в детской игрушке боеприпасы. Россиян задержали правоохранители.

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