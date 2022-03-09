В житомирской больнице рассказали о состоянии пострадавших в результате авианалета на Корбутовку

Состояние четырех госпитализированных людей, пострадавших в результате авиаобстрела общежития на Корбутовке, сейчас стабильное – средней тяжести.

Об этом рассказал медицинский директор житомирской больницы №2 Виктор Помирляну.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

По его словам, восьмого марта скорыми в больницу госпитализировали пятерых пациентов. Всем им оказали помощь, четырех – госпитализировали.

Госпитализировали четырех человек: женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, 50-летнего мужчину с травматической ампутацией кисти, 64-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга и скальпированной раной затылочного участка, а также 21-летнего военнослужащего с осколочным ранением в участке копчика

– рассказал Виктор Помирляну.

Ракетные обстрелы по Корбутовке: что известно

Вечером 8 марта во время налета с воздуха российские оккупанты сбросили ракеты, попавшие в общежитие с гражданскими и в один из заводов города. Как следствие – часть здания общежития была полностью разрушена.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил о трех погибших и шести раненых.

Утром 9 марта пресс-офицер Нацполиции области Алла Ващенко уточнила, что погибших четверо.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!