Про це розповів медичний директор житомирської лікарні №2 Віктор Помирляну.

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За його словами, восьмого березня швидкими до лікарні госпіталізували п’ятьох пацієнтів. Усім їм надали допомогу, чотирьох – госпіталізували.

Госпіталізували чотирьох людей: жінку із закритою черепно-мозковою травмою, 50-річного чоловіка з травматичною ампутацією кисті, 64-річного чоловіка з закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку та скальпованою раною потиличної ділянки, а також 21-річного військовослужбовця з осколковим пораненням в ділянці куприка

– розповів Віктор Помирляну.

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Увечері 8 березня під час нальоту з повітря російські окупанти скинули ракети, які поцілили у гуртожиток з цивільними та в один із заводів міста. Як наслідок – частина будівлі гуртожитку була повністю зруйнована.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив про трьох загиблих та шістьох поранених.

Зранку 9 березня пресофіцерка Нацполіції області Алла Ващенко уточнила, що загиблих четверо.

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