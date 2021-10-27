В Житомирской области с рельсов сошли вагоны: задерживаются поезда
27 октября 2021 , 13:31Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
В Житомирской области 27 октября вагоны сошли с рельсов. Поэтому задерживается пассажирский поезд.
В Укрзализныце пока не рассказывают, есть ли пострадавшие. СМИ пишут, что авария произошла у поселка Черногрудка.
Кстати Укрзализныця снова запускает рейсы из Киева в Варшаву
По информации "34 канала", с рельсов сошли 10 пустых грузовых вагонов. Кроме того, нарушены габариты двух путей.
Какой поезд задерживается
Поезд №764 "Одесса – Киев" курсирует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень. Он задержится приблизительно на 4 часа.
О задержках других рейсов обещают сообщать дополнительно.
Что известно о подобных авариях
- Вблизи Тернополя 7 августа сошел с рельсов поезд № 357 сообщением "Рахов – Киев". Собственно, сошли с рельсов локомотив и три колесные пары первого вагона. К счастью, никто не пострадал. Однако тогда тоже были задержки встречных поездов.
- 30 июля возле Решетиловки Полтавской области столкнулись грузовик и поезд. В результате пострадала дежурная – женщину госпитализировали. Также из-за аварии задержался ряд поездов направления "Харьков – Киев".
- Также в июле в Николаевской области во время движения вспыхнул поезд "Интерсити" "Киев – Херсон". Пожар произошел в заднем отсеке тягового тепловоза. В итоге пришлось отцепить 9 вагонов, в которых в общей сложности находился 71 человек.
- В марте в Днепропетровской области сошел с рельсов поезд "Интерсити" "Киев – Запорожье". По предварительной информации, машинисту пришлось экстренно затормозить. В поезде находились 88 пассажиров, но никто не травмировался.