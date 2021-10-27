В Житомирской области с рельсов сошли вагоны: задерживаются поезда

В Житомирской области 27 октября вагоны сошли с рельсов. Поэтому задерживается пассажирский поезд.

В Укрзализныце пока не рассказывают, есть ли пострадавшие. СМИ пишут, что авария произошла у поселка Черногрудка.

Кстати Укрзализныця снова запускает рейсы из Киева в Варшаву

По информации "34 канала", с рельсов сошли 10 пустых грузовых вагонов. Кроме того, нарушены габариты двух путей.

Какой поезд задерживается

Поезд №764 "Одесса – Киев" курсирует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень. Он задержится приблизительно на 4 часа.

О задержках других рейсов обещают сообщать дополнительно.

Что известно о подобных авариях