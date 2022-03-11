В Житомирской области сбили российский беспилотник "Форпост"
11 марта 2022 , 16:23Читати новину українською
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
Сегодня, 11 марта, в Житомирской области был сбит российский беспилотник "Форпост".
Такую информацию у себя в телеграмм-канале опубликовал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины.
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Известно, что оккупанты использовали беспилотник "Форпост" для корректировки и наведения артиллерийского огня.
Теперь, возможно, чуть меньше мирных украинцев пострадает от артобстрелов,
– сообщил Антон Геращенко.
Характеристики "Форпоста":
- дальность действия до 250 километров;
- продолжительность полета 15 – 18 часов;
- скорость до 200 километров в час;
- практический потолок – 7000 метров.
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