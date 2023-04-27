К тому же депутаты Житомирского областного совета отменили решение о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП. Об этом информирует 24 Канал.

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Запрет УПЦ МП в Житомирской области

В соответствующем решении говорится, что УПЦ МП имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения. Поэтому на территории Житомирской области прекратили деятельность московского патриархата.

Также облсовет поддержал обращение к власти о расторжении договоров аренды с УПЦ МП.

Кроме этого, было отменено решение 2017 года относительно передачи земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП.

Мы отменили решение, принятое в 2017 году. Это касается религиозной громады в Чоповичах. Мы проголосовали за отмену этого решения, потому что оно до конца не было реализовано. Областной совет, согласно разъяснениям Конституционного суда, имеет право его отменить,

– прокомментировал заместитель председателя Житомирского облсовета Владимир Ширма.

Таким образом, земельный участок, переданный монастырю, будет находиться в коммунальной собственности.

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