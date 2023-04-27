До того ж депутати Житомирської обласної ради скасували рішення щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП. Про це інформує 24 Канал.
Важливо Де в Україні вже заборонили діяльність УПЦ МП: перелік областей
Заборона УПЦ МП на Житомирщині
У відповідному рішенні йдеться, що УПЦ МП має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування. Тому на території Житомирської області припинили діяльність московського патріархату.
Також облрада підтримала звернення до влади про розірвання договорів оренди з УПЦ МП.
Окрім цього, було скасовано рішення 2017 року стосовно передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.
Ми скасували рішення, яке було ухвалене у 2017 році. Це стосується релігійної громади в Чоповичах. Ми проголосували за скасування цього рішення, тому що воно до кінця не було реалізоване. Обласна рада, відповідно до роз’яснень Конституційного суду, має право його відмінити,
– прокоментував заступник голови Житомирської облради Володимир Ширма.
Таким чином, земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.
УПЦ МП позбавляють права користуватися землями
- 26 квітня у Сумах відбулося засідання сесії міськради, під час якого депутати голосували за рішення щодо позбавлення УПЦ МП права користуватися землями громади. Ініціаторами виступили фракції "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Сила і честь".
- У Чернівцях також УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. "За" проголосували 28 депутатів.
- Броварська міська рада, що на Київщині, 27 квітня також ухвалила рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Йдеться про 4 земельних ділянки, на яких розташовано 5 храмів.
- У Тернополі вирішили заборонити право на користування земельною ділянкою УПЦ МП. Відповідне рішення ухвалили депутати.
- У Хмельницькому релігійним організаціям від УПЦ МП припинили право на користування земельними ділянками. Таке ж рішення ухвалили у Кам'янці-Подільському.