Факт, что не умер, нужно еще установить, – ГУР о состоянии здоровья Путина

За совершенные против Украины преступления все высшее руководство России должно предстать перед трибуналом. Однако есть вероятность, что диктатор Владимир Путин может до него не дожить, если он еще жив.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, на фоне того, как Кремль использует двойников Путина, факт того, что настоящий диктатор еще жив – нужно доказать.

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Украина заинтересована в том, чтобы Путин дожил до трибунала

Андрей Юсов подчеркнул, что у ГУР есть информация о серьезных заболеваниях у Путина, в частности, связанных с онкологией. Однако информации о смерти диктатора нет.

Если вспомнить, что у нас есть факт использования технологии двойников, факт того, что он (Путин – 24 Канал) не умер, еще предстоит установить. Здесь, так сказать, вскрытие покажет,

– заявил Юсов.

В то же время, несмотря на санкции, россияне имеют доступ к немалым иностранным ресурсам, в том числе и медицинским технологиям, которые позволяют поддерживать жизнь даже при наличии самых тяжелых форм таких заболеваний, которые есть у Путина.

Однако Юсов подчеркнул, что в интересах Украины, чтобы Путин дожил до трибунала над военно-политическим руководством России за совершенные преступления. Хотя, в крайнем случае, вариант в стиле Адольфа Гитлера тоже устраивает официальный Киев.

Когда конец Второй мировой войны для нацистского руководства Германии был очевиден, а войска союзников приближались к Берлину, Адольф Гитлер решил покончить жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. Поэтому его не судили на Нюрнбергском трибунале, поскольку он, очевидно, не дожил. Зато трибунал вынес приговоры, из которых 12 смертных (11 исполнены, 1 заочный). Еще троих оправдали, а еще 7 приспешников Гитлера получили тюремные сроки от 10 лет до пожизненного заключения.