"Живем, как бомжи": оккупанты не выплачивают деньги пострадавшим от разрушительных наводнений

Летом 2021 года Крым охватила серия разрушительных наводнений. Потопы в Ялте называют самыми масштабными за последние 100 лет. Впрочем, оккупационные власти, назначенные Кремлем, не спешат выдавать выплаты на ремонт домов крымчан.

Жилье местных жителей фактически смыло потоками воды. По словам пострадавшей, люди "живут, как бомжи", ведь у них нет денег на преодоление последствий непогоды.

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Зеленский обсудил с Байденом оккупацию Крыма

Владимир Зеленский 1 сентября встретился с Джо Байденом. Разговор состоялся в Белом доме и длился 2 часа. В частности политики обсудили и оккупацию Россией Крымского полуострова. "Много раз звучало слово "Крым"", – сообщил президент Украины. Он также отметил, что США считают Крымскую платформу очень мощной инициативой.

В Крыму вакцинируют только российской вакциной

В оккупированном Крыму для желающих вакцинироваться доступны 4 препарата, впрочем, только российского производства:

"Спутник V";

"Спутник Лайт";

EpiVacCorona;

CoviVac.

Впрочем, многие жители оккупированного полуострова не доверяют российской вакцине. Поэтому Министерство здравоохранения Украины советует прививаться на материке вакцинами, признанными ВОЗ.

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