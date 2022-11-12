Город чудес и героев: эксклюзивные фото вечернего Киева, от которых перехватывает дыхание
Киев – несокрушимый город. С древних времен и по сей день украинская столица сохраняет свое величие и красоту, несмотря на все атаки врагов.
Захватчики бесславно теряются на свалке истории. А прекрасный Киев любуется Днепром и дарит своим жителям городские истории.
Заметьте Зимой киевлянам могут отключать свет на 10 – 12 часов
Середина ноября в Киеве – всегда особенное время. На деревьях остается меньше золота. А улицы – в предвкушении первого снега.
Вечерний Киев / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Город зажигает огни, чтобы рассеять ноябрьскую темноту / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Облака над городом тяжелеют в предвкушении первого снега / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Вечерний Киев / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Украинская столица век за веком впечатляет величием и красотой / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Ноябрьская ночь в Киеве / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Усталый город засыпает в предвкушении нового дня – который еще приблизит победу Украины.