Город чудес и героев: эксклюзивные фото вечернего Киева, от которых перехватывает дыхание

Киев – несокрушимый город. С древних времен и по сей день украинская столица сохраняет свое величие и красоту, несмотря на все атаки врагов.

Захватчики бесславно теряются на свалке истории. А прекрасный Киев любуется Днепром и дарит своим жителям городские истории.

Заметьте Зимой киевлянам могут отключать свет на 10 – 12 часов

Середина ноября в Киеве – всегда особенное время. На деревьях остается меньше золота. А улицы – в предвкушении первого снега.



Вечерний Киев / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Город зажигает огни, чтобы рассеять ноябрьскую темноту / Фото Валентины Полищук для 24 канала