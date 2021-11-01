"Живет в общежитии и ездит на Lanos": Зеленский выбрал кандидата на главу таможни, – СМИ

По информации СМИ, президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность главы Государственной таможенной службы. Им стал бригадный генерал Вячеслав Демченко.

Вячеслав Демченко может заменить на должности главы таможни Павла Рябикина. Последний, по информации СМИ, возглавит Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины.

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Привлек внимание скромностью

В СМИ сообщают, что Вячеслав Демченко якобы привлек внимание президента своей скромностью. Бригадный генерал живет в служебном общежитии и ездит на Deo Lanos.

Звание бригадного генерала Вячеславу Демченко президент Владимир Зеленский присвоил еще в октябре 2020 года.

В настоящее время Демченко возглавляет управление информации Администрации Государственной таможенной службы.

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