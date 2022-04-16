Как живет освобожденная Бородянка: фоторепортаж 24 канала

16 апреля 2022 , 20:00
Читати новину українською

Украинцы совместными усилиями восстанавливают Бородянку. Одни волонтеры поселились там, другие – каждый день приезжают на работу.

Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – рассказал, что в Бородянку прибывают много волонтерских групп. Они помогают специалистам из ГСЧС разбирать завалы, сообщает 24 канал.

Заметьте Крошечного котенка нашли на руинах дома в Бородянке: щемящие фото

По состоянию на 16 апреля в Бородянке установили модульные дома для волонтеров и спасателей. Тимошенко рассказал, что сейчас их 18. Это – гуманитарная помощь.

В то же время Украина нуждается в тысячах таких домов. В мирное время они тоже будут полезны. По словам Тимошенко, их в частности могут передать на полигоны.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что в модульных домах будут жить только спасатели, волонтеры и строители. Людей, проживавших в Бородянке, туда не будут заселять. Для местных жителей будут восстанавливать их дома.


Бородянка возвращается к жизни / Екатерина Гаценко, 24 канал


Модульные дома / Екатерина Гаценко, 24 канал

Россияне уничтожили жилые дома в Бородянке / Екатерина Гаценко, 24 канал


Вечный охранник Бородянки / Екатерина Гаценко, 24 канал​
 

Разрушенные дома будут восстанавливать / Екатерина Гаценко, 24 канал
 

В Бородянке селятся волонтеры / Екатерина Гаценко, 24 канал
 

Бородянка возвращается к жизни / Екатерина Гаценко, 24 канал

Работа в Бородянке не останавливается / Екатерина Гаценко, 24 канал
 
 

В Бородянке работают спасатели и правоохранители / Екатерина Гаценко, 24 канал
 

Как выглядит Бородянка после освобождения от российских оккупантов/ Екатерина Гаценко, 24 канал
 

Котик из Бородянки / Екатерина Гаценко, 24 канал

Как живет освобожденная Бородянка / Фото Екатерины Гаценко

 

 

Автор: Катерина Гаценко , Мар'яна Бекало