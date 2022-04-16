Как живет освобожденная Бородянка: фоторепортаж 24 канала

Украинцы совместными усилиями восстанавливают Бородянку. Одни волонтеры поселились там, другие – каждый день приезжают на работу.

Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – рассказал, что в Бородянку прибывают много волонтерских групп. Они помогают специалистам из ГСЧС разбирать завалы, сообщает 24 канал.

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По состоянию на 16 апреля в Бородянке установили модульные дома для волонтеров и спасателей. Тимошенко рассказал, что сейчас их 18. Это – гуманитарная помощь.

В то же время Украина нуждается в тысячах таких домов. В мирное время они тоже будут полезны. По словам Тимошенко, их в частности могут передать на полигоны.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что в модульных домах будут жить только спасатели, волонтеры и строители. Людей, проживавших в Бородянке, туда не будут заселять. Для местных жителей будут восстанавливать их дома.



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