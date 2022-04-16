Как живет освобожденная Бородянка: фоторепортаж 24 канала
Украинцы совместными усилиями восстанавливают Бородянку. Одни волонтеры поселились там, другие – каждый день приезжают на работу.
Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – рассказал, что в Бородянку прибывают много волонтерских групп. Они помогают специалистам из ГСЧС разбирать завалы, сообщает 24 канал.
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По состоянию на 16 апреля в Бородянке установили модульные дома для волонтеров и спасателей. Тимошенко рассказал, что сейчас их 18. Это – гуманитарная помощь.
В то же время Украина нуждается в тысячах таких домов. В мирное время они тоже будут полезны. По словам Тимошенко, их в частности могут передать на полигоны.
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что в модульных домах будут жить только спасатели, волонтеры и строители. Людей, проживавших в Бородянке, туда не будут заселять. Для местных жителей будут восстанавливать их дома.
Бородянка возвращается к жизни / Екатерина Гаценко, 24 канал
Модульные дома / Екатерина Гаценко, 24 канал
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Вечный охранник Бородянки / Екатерина Гаценко, 24 канал
Разрушенные дома будут восстанавливать / Екатерина Гаценко, 24 канал
В Бородянке селятся волонтеры / Екатерина Гаценко, 24 канал
Бородянка возвращается к жизни / Екатерина Гаценко, 24 канал
В Бородянке работают спасатели и правоохранители / Екатерина Гаценко, 24 канал
Как выглядит Бородянка после освобождения от российских оккупантов/ Екатерина Гаценко, 24 канал
Котик из Бородянки / Екатерина Гаценко, 24 канал
Как живет освобожденная Бородянка / Фото Екатерины Гаценко