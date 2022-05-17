Живи, "Азов": какой будет новая страница легенды российско-украинской войны

Считаю, что сейчас по решению военного руководства в честь признания высоких заслуг перед народом Украины должна быть создана штурмовая бригада "Азов" в составе Вооруженных Сил Украины.

Слава и победа

Чтобы все те принципы, на которых базируется феноменальная боеспособность "Азова" – националистическая идеология и порядки ОУН, НАТОвская система управления и боевого применения, сержантская школа, курсы подготовки офицеров, высокая мотивация и инициатива бойцов – все это было организовано именно в армии, чтобы приблизить нашу победу.

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Уверен, что добровольцы в такую бригаду придут – нам нужны штурмовые части для наступления и активной обороны. Тем более что в составе ВСУ действуют пять "азовских" батальонов.

Чтобы весь мир видел – мы благодарны "Азову" за этот исторический подвиг, и мы сделаем "Азов" еще больше, еще сильнее, еще мощнее, и враг никогда не сможет уничтожить "Азов", который стал одним из символов украинского боевого духа и победы. .

Герои нужны живыми

Чтобы, когда будет приказ выполнять сверхтяжелые задачи даже при большом преимуществе врага, бойцы знали, что их подвиг будет увековечен украинским народом. Чтобы семьи и собратья погибших и потерявших здоровье знали – народ и государство высоко ценит подвиг Героев, мы высоко уважаем то, что они сделали, спасая до конца всех нас.

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Чтобы каждый из нас видел – мы не забудем память погибших – и потому мы сделаем все, чтобы спасти живых, где бы они ни были и при любой возможности. Живи, "Азов"!

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