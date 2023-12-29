Живого места нет, каникулы, пожалуй, продлятся дольше, – Садовый о результате атаки по Львову

Утром 29 декабря россияне нанесли ракетный удар по Львову. Взрывная волна повредила жилые дома, три школы и садик.

Детей, к счастью, в учебных заведениях еще не было. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях атаки врага и заявил, что учащиеся одной из школ могут находиться на каникулах дольше.

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Садовый о результате атаки по Львову и обучение школьников

Глава города подчеркнул: ситуация сложнее, чем он думал сначала.

Наша школа коммунальная – здесь живого места нет: сами стены остались, все окна вылетели, двери вылетели. Так выглядит, что каникулы для детей в той школе немного будут продлены,

– сообщил Садовый.

И добавил, что понадобится около месяца или больше, чтобы все в этой школе привести в порядок. Сейчас в мэрии продолжается комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Полностью за счет города мы компенсируем все потери. Для людей – это шок, конечно: в такие праздничные дни – такая большая беда,

– акцентировал мэр.

Как выглядит уничтоженная школа во Львове

Андрей Садовый также показал, как выглядит вышеупомянутая школа во Львове. В этом году – 30 лет с даты основания этого учебного заведения.



Кадры уничтоженной школы во Львове в результате атаки россиян / фото из телеграм-канала Андрея Садового

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Что известно о ракетной атаке россиян по Львову