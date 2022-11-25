Россияне 25 сентября на дороге между поселками Куриловка и Песчаное в Купянском районе Харьковской области в упор обстреляли 7 машин с гражданскими. Нескольким людям удалось скрыться.

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Дети чудом выжили после обстрела колонны в Харьковской области

Но каждый из выживших потерял в колонне кого-то из родных. Чудом спаслись, но стали сиротами, трое детей. Один ребенок сейчас находится на оккупированной территории, его судьба неизвестна.

Важно! Детей поначалу спасло то, что они сидели ниже взрослых и пули их обошли. Дальше из машины малышей выхватили случайные люди, ехавшие мимо и услышавшие детский плач.

Маленький Михаил потерял обоих родителей

Михаил – один из детей, уцелевших после российского обстрела. Мальчику сейчас – 1 год 2 месяца. Его родители – 32-летний Владислав и 34-летняя Виктория – пытались вывезти ребенка в безопасное место.

К сожалению, родители Миши погибли. Мальчик узнает своего папу на фотографии и целует его изображение.

1,2-летний Миша целует фотографию погибшего папы / Скриншот с видео Анны Черненко

5-летняя Полина также стала сиротой

5-летняя Полина – также среди тех, кому удалось спастись после ужасного обстрела колонны. Девочка потеряла во время трагедии маму и папу – 38-летнюю Елену и 36-летнего Вадима. Сейчас ребенок живет с бабушкой – Людмилой Потоцкой.

Знает все буквы и цифры, считает до ста. И даже складывает: "Ма-ма". Также пишет: "Мама", "Папа",

– рассказала бабушка Полины.

В результате обстрела колонны Полина потеряла обоих родителей / Скриншот с видео Анны Черненко

Семьи пока не могут похоронить погибших

Миша и Полина несколько недель прожили у незнакомцев, пока их искали родные. Уже месяц дети живут в новых домах, над ними оформляют опекунство бабушки.

Однако похоронить своих близких, погибших из-за обстрела колонны, семьи пока не могут. Ведь россияне подожгли автомобили и сейчас продолжается опознание тел за ДНК.

Обстрел эвакуационной колонны в Харьковской области: что известно

В конце сентября украинские военные обнаружили на Харьковщине расстрелянные гражданские автомобили.

Как выяснилось, россияне обстреляли колонну из 7 гражданских автомобилей в Купянском районе Харьковской области 25 сентября. Трагедия произошла в так называемой "серой зоне" на границе Луганской и Харьковской областей. Колонна двигалась по дороге между оккупированным Сватовым и освобожденным Купянском.

Люди уезжали, чтобы спастись от постоянных обстрелов. Они пытались уехать через Россию в другие области Украины.

Нападение на гражданских совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов. Россияне в упор обстреляли из пулеметов и гранатометов 6 стариков и 1 грузовик "ГАЗель". При этом оккупанты не обратили внимание на надпись "дети".

Первоначально сообщалось о том, что в результате военного преступления россиян погибли 24 человека, среди которых 13 детей и беременная женщина. Сразу после обстрела в нескольких автомобилях вспыхнул пожар, поэтому часть тел сгорела.

Однако 12 октября стало известно о еще одной – 25-й жертве обстрела колонны. Недалеко от места трагедии обнаружили тело 75-летней женщины, которая проползла 200 метров и умерла в посадке.

Некоторым людям удалось сбежать и добраться до сельской больницы. По словам свидетелей трагедии, оккупанты видели, что стреляют по мирным людям.

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