25 вересня на дорозі між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп'янському районі Харківщини, росіяни впритул обстріляли 7 машин із цивільними. Кільком людям вдалося втекти.
Читайте також Хлопчик, що вижив під час розстрілу колони під Куп'янськом: яка доля його батьків
Діти дивом вижили після обстрілу колони на Харківщині
Але кожен із тих, хто вижив, втратив у колоні когось із рідні. Дивом врятувалися, але стали сиротами, троє діток. Одна дитина зараз перебуває на окупованій території, її доля невідома.
Маленький Михайло втратив обох батьків
Михайло – один з дітей, які вціліли після російського обстрілу. Хлопчику зараз – 1 рік 2 місяці. Його батьки – 32-річний Владислав і 34-річна Вікторія – намагалися вивезти дитину у безпечне місце.
На жаль, батьки Михайлика загинули. Хлопчик впізнає свого тата на фотографії і цілує його світлину.
1,2-річний Михайлик цілує фотографію загиблого тата / Скріншот з відео Анни Черненко
5-річна Поліна також стала сиротою
5-річна Поліна – також серед тих, кому вдалося врятуватися після жахливого обстрілу колони. Дівчинка втратила під час трагедії маму й тата – 38-річну Олену і 36-річного Вадима. Зараз дитина живе з бабусею – Людмилою Потоцькою.
Знає усі літери та цифри, рахує до ста. І навіть складає: "Ма-ма". Також пише: "Мама", "Тато",
– розповіла бабуся Поліни.
Унаслідок обстрілу колони Поліна втратила обох батьків / Скріншот з відео Анни Черненко
Родини поки не можуть поховати загиблих
Михайлик та Поліна кілька тижнів прожили у незнайомців, поки їх шукали рідні. Вже місяць діти живуть у нових домівках, над ними оформлюють опікунство бабусі.
Однак поховати своїх близьких, які загинули через обстріл колони, родини поки не можуть. Адже росіяни підпалили автомобілі і зараз триває опізнання тіл за ДНК.
Обстріл евакуаційної колони на Харківщині: що відомо
- Наприкінці вересня українські військові виявили на Харківщині розстріляні цивільні автомобілі.
- Як з'ясувалося згодом, 25 вересня росіяни обстріляли колону з 7 цивільних автомобілів у Куп'янському районі Харківської області. Трагедія сталася у так званій "сірій зоні" на межі Луганської та Харківської областей. Колона рухалася дорогою між окупованим Сватовим та звільненим Куп'янськом.
- Люди виїжджали, аби врятуватися від постійних обстрілів. Вони намагалися виїхати через Росію в інші області України.
- Напад на цивільних вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів. Росіяни впритул обстріляли із кулеметів та гранатометів 6 стареньких легковиків та 1 вантажівку "ГАЗель". При цьому окупанти не зважали на напис "діти".
- Початково повідомлялося про те, що внаслідок воєнного злочину росіян загинули 24 людини, серед яких 13 дітей та вагітна жінка. Одразу після обстрілу у кількох автомобілях спалахнула пожежа, тому частина тіл згоріла.
- Однак 12 жовтня стало відомо про ще одну – 25-ту жертву обстрілу колони. Неподалік від місця трагедії виявили тіло 75-річної жінки, яка проповзла 200 метрів та померла у посадці.
- Деяким людям вдалося втекти і дістатися до сільської лікарні. За словами свідків трагедії, окупанти бачили, що стріляють по мирних людях.
Не пропустіть – Чи можлива евакуація частини Києва: дивіться відео