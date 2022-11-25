25 вересня на дорозі між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп'янському районі Харківщини, росіяни впритул обстріляли 7 машин із цивільними. Кільком людям вдалося втекти.

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Діти дивом вижили після обстрілу колони на Харківщині

Але кожен із тих, хто вижив, втратив у колоні когось із рідні. Дивом врятувалися, але стали сиротами, троє діток. Одна дитина зараз перебуває на окупованій території, її доля невідома.

Маленький Михайло втратив обох батьків

Михайло – один з дітей, які вціліли після російського обстрілу. Хлопчику зараз – 1 рік 2 місяці. Його батьки – 32-річний Владислав і 34-річна Вікторія – намагалися вивезти дитину у безпечне місце.

На жаль, батьки Михайлика загинули. Хлопчик впізнає свого тата на фотографії і цілує його світлину.

1,2 річний Михайлик втратив батьків під час розстрілу колони на Харківщині1,2-річний Михайлик цілує фотографію загиблого тата / Скріншот з відео Анни Черненко

5-річна Поліна також стала сиротою

5-річна Поліна – також серед тих, кому вдалося врятуватися після жахливого обстрілу колони. Дівчинка втратила під час трагедії маму й тата – 38-річну Олену і 36-річного Вадима. Зараз дитина живе з бабусею – Людмилою Потоцькою.

Знає усі літери та цифри, рахує до ста. І навіть складає: "Ма-ма". Також пише: "Мама", "Тато",
– розповіла бабуся Поліни.

Внаслідок обстрілу колони на Харківщині Поліна стала сиротоюУнаслідок обстрілу колони Поліна втратила обох батьків / Скріншот з відео Анни Черненко

Родини поки не можуть поховати загиблих

Михайлик та Поліна кілька тижнів прожили у незнайомців, поки їх шукали рідні. Вже місяць діти живуть у нових домівках, над ними оформлюють опікунство бабусі.

Однак поховати своїх близьких, які загинули через обстріл колони, родини поки не можуть. Адже росіяни підпалили автомобілі і зараз триває опізнання тіл за ДНК.

Обстріл евакуаційної колони на Харківщині: що відомо

  • Наприкінці вересня українські військові виявили на Харківщині розстріляні цивільні автомобілі.
  • Як з'ясувалося згодом, 25 вересня росіяни обстріляли колону з 7 цивільних автомобілів у Куп'янському районі Харківської області. Трагедія сталася у так званій "сірій зоні" на межі Луганської та Харківської областей. Колона рухалася дорогою між окупованим Сватовим та звільненим Куп'янськом.
  • Люди виїжджали, аби врятуватися від постійних обстрілів. Вони намагалися виїхати через Росію в інші області України.
  • Напад на цивільних вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів. Росіяни впритул обстріляли із кулеметів та гранатометів 6 стареньких легковиків та 1 вантажівку "ГАЗель". При цьому окупанти не зважали на напис "діти".
  • Початково повідомлялося про те, що внаслідок воєнного злочину росіян загинули 24 людини, серед яких 13 дітей та вагітна жінка. Одразу після обстрілу у кількох автомобілях спалахнула пожежа, тому частина тіл згоріла.
  • Однак 12 жовтня стало відомо про ще одну – 25-ту жертву обстрілу колони. Неподалік від місця трагедії виявили тіло 75-річної жінки, яка проповзла 200 метрів та померла у посадці.
  • Деяким людям вдалося втекти і дістатися до сільської лікарні. За словами свідків трагедії, окупанти бачили, що стріляють по мирних людях.

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