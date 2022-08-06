Ничего не работает, еду готовят на кострах, – Казанский о жизни на оккупированном Донбассе

Жизнь в квазиобразованиях на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей больше похожа на выживание, нежели на улучшения на "освобожденной" территории.

На оккупированных территориях – бесчеловечные условия

Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист, политический обозреватель и блоггер из Донецка Денис Казанский. По его словам, сейчас на оккупированной еще в 2014 году территории Донбасса абсолютно бесчеловечные условия.

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Там даже не работает критическая инфраструктура. Во многих городах практически отсутствует водоснабжение. Другие коммунальные услуги предоставляются некачественно или вообще не предоставляются.

Понятно, что при таких обстоятельствах в городах и селах почти ничего не работает, а экономика – заброшена. Более того, огромное количество людей уехало, спасаясь от войны и мобилизации, поэтому даже если и есть какая-то возможность работать или потребность в рабочих, для этого просто нет людей.

Такова ситуация в городах, которые еще как-то сохранились. В разрушенных населенных пунктах ничего нет, кроме руин. Люди вынуждены жить во дворах и готовить еду на кострах.

Некоторые до сих пор не понимают, что россия испортила им жизнь

Журналист считает, что многие местные уже понимают, что если бы в 2014 году эти территории остались под контролем Украины, им не пришлось бы переживать такой ужас. Конечно, обо всех такого нельзя сказать.

Некоторые не понимают никакой причинно-следственной связи, они, как сказал Казанский, неизлечимы. Кто по-настоящему понял, а кто понял, но отказывается это признавать, ведь это означает признать собственную ошибку и ответственность за то, что такая ситуация сложилась.

Денис Казанский о жизни на оккупированных в 2014 году территориях Донбасса: смотрите видео

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