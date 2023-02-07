Живые, – гибель двух украинцев в результате землетрясения в Турции не подтвердилась

Двое граждан Украины, считавшихся погибшими в турецком городе Хатай, оказались в живых. Их спасли из-под завалов.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции могли погибнуть двое украинцев. К счастью, они оказались живы.

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Украинцы, которых считали погибшими, живы

В обед 7 февраля спикер МИД Олег Николенко сообщил, что турецкая сторона передала данные о том, что в результате землетрясения могли погибнуть двое украинцев.

Он сразу подчеркнул, что дипломаты проверяют эту информацию.

Вечером того же дня посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что их спасли из-под завалов дома.

Граждане Украины – живы! К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, считавшиеся погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома. Хвала Господу Богу,

– сообщил посол.

В каком состоянии находятся пострадавшие украинцы, он не уточнил и пообещал позже предоставить все детали.

Сколько украинцев пострадали в результате землетрясений в Турции

Ранее в МИД сообщили, что по состоянию на 17:30 7 февраля четверо украинцев пострадали. Они получили легкие телесные повреждения. Угрозы для их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. У пострадавших временное жилье и продукты.

Однако это без учета двух украинцев, оказавшихся живыми. Таким образом, количество раненых украинцев точно возросло до 6.

Также сообщалось, что по состоянию на 17.30 дипломаты уже разыскали 38 наших граждан. Кроме того, они взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые до сих пор не выходят на связь.