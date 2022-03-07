"Живые щиты" и вывоз тел: разведка рассказала правду о "гуманитарных коридорах" от России

7 марта оккупанты объявили об открытии "гуманитарных коридоров". Впрочем, вариант, предложенный Москвой, не имеет ничего общего с общепринятыми понятиями об эвакуации мирного населения из зоны боевых действий.

В частности, путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы вывести украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом.

Зачем это оккупантам:

Создание оснований для легального прибытия на украинскую территорию крупного грузового транспорта государства агрессора. Организация скрытого вывоза тел погибших оккупантов и раненых. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего потери в ходе боев. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего. Накопление наших граждан для использования в качестве заложников и "живого щита".

Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта.

Подобные акции не имеют ничего общего с реальными гуманитарными мерами. Они направлены только на дальнейшее развертывание кровавого конфликта, от которого уже погибли тысячи человек. Для украинских граждан подобный коридор может стать настоящим коридором в ад.

Напоминаем, что практика принудительного вывоза людей из оккупированных территорий широко применялась нацистской Германией во время Второй мировой войны. Международный трибунал в Нюрнберге признал это преступлением против человечности и нарушением норм международного права.

Единственное правильное решение в этой ситуации – организация безопасных коридоров для вывода мирного населения на подконтрольные Украине территории или территории дружественных государств. Где люди, пострадавшие от действий оккупанта, могут получить надлежащую помощь и поддержку.

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