"Из некоторых сел уехали последние жители": страшные реалии жизни жителей Херсонской области

Жители правобережной части Херсонской области продолжают жить в условиях постоянных российских обстрелов, перебоев со светом, водой и связью. Ситуация существенно различается в зависимости от населенного пункта, однако приближение холодов заставляет все больше людей задумываться о временном отъезде.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что происходит в самых опасных населенных пунктах области и почему-то многие херсонцы пытаются вернуться домой.

Россияне наносят удары по тому, что обеспечивает жизнь Херсона

Несмотря на опасность, многие херсонцы продолжают оставаться дома, ведь здесь у них есть жилье, работа и возможность хотя бы частично сохранить привычный образ жизни. В то же время город уже готовится к очередной сложной зиме под постоянными российскими обстрелами.

Россияне прицельно наносят удары по магазинам, складам продуктов, по социальной инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь жителей. Они преследуют общественный и личный транспорт горожан,

– рассказала Вирлич.

В последние дни в Херсоне и некоторых общинах области особенно сложная ситуация со связью, электричеством и водой. В части города света нет по несколько недель, причем речь идет не только о районах вблизи Днепра, которые считаются наиболее опасными.

Восстанавливать электричество и водоснабжение очень сложно, потому что россияне постоянно обстреливают с помощью FPV-дронов,

– отметила журналистка.

Из-за постоянной угрозы ремонтные работы затягиваются, а люди вынуждены приспосабливаться к длительным перебоям с базовыми услугами. Даже в таких условиях значительная часть жителей не спешит покидать город, пытаясь подготовиться к холодному периоду дома.

В некоторых селах эвакуировали последних жителей

Ситуация на правобережной части Херсонской области существенно отличается в зависимости от расстояния до Днепра. В Белозерке и Станиславе, которые расположены относительно недалеко от Херсона, обстрелы остаются очень интенсивными. Людей там немного, однако часть жителей не уезжает, потому что не хочет покидать собственные дома и часто присматривает еще и за домами соседей.

Чем дольше человек остается, тем труднее ему уехать. Он привязался к своему дому. В последнее время люди стали чаще уезжать, но ближе к зиме это может быть сезонным явлением: люди пытаются перезимовать в другом месте, а потом возвращаются,

– пояснила Вирлич.

В общинах, расположенных дальше от Херсона и ближе к Кривому Рогу, ситуация несколько лучше: там есть возможность работать, восстанавливать поврежденные дома и вести более привычный образ жизни. Зато в Бериславе и части Бериславского района у Днепра людей приходится эвакуировать практически каждый день.

Есть села, из которых эвакуировали последних жителей. В то же время в том же Бериславском районе, но чуть дальше от Днепра, ситуация уже лучше,

– рассказала журналистка.

Даже после отъезда многие жители Херсонской области не теряют связи с родным домом. Те, кто переехал в Николаев, на Николаевщину или Одесскую область, стараются приезжать обратно раз в неделю или хотя бы раз в месяц, чтобы проверить жилье. Часть людей планирует покинуть область только на холодный период, а после зимы снова вернуться домой.

После эвакуации возникает вопрос, как жить дальше

Для жителей опасных населенных пунктов работают горячие линии, через которые можно организовать эвакуацию. Людей могут вывезти и обеспечить временным жильем примерно на три–шесть месяцев, в частности в модульных городках или других подготовленных местах.

Проблема в том, что людям нужно куда-то деваться дальше. Нужно работать, а не все могут работать удаленно, чтобы уехать и продолжать зарабатывать. Период адаптации человека после выезда тоже долгий,

– пояснила Вирлич.

По окончании периода временного проживания люди вновь стоят перед выбором: снимать жилье в другом городе или возвращаться домой. Для многих херсонцев первый вариант финансово недоступен, особенно если после переезда не удалось найти стабильную работу.

Сбережений у херсонцев в основном сейчас нет. В городе остались те люди, у которых нет больших сбережений, чтобы обеспечить себе некоторое время для спокойной адаптации. Реалии таковы,

– сказала журналистка.

Аренда жилья в областных центрах, а порой и в меньших городах, для многих переселенцев остается слишком дорогой. Из-за этого часть людей продолжает жить в Херсоне даже под обстрелами, поскольку именно там у них остаются собственное жилье и работа.

Вирлич описала жизнь под обстрелами в Херсоне: смотрите видео