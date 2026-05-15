"Врачи не знали, что делать": интервью 54-летнего бойца, который после ампутации рвется на фронт

Военный Владимир с позывным HI-FI в армии с 2022 года. Ему было 50 лет, когда Россия начала полномасштабное вторжение, и в 54 года он служит в бригаде пехоты, давая фору молодым. Правда, сейчас Владимир находится на лечении.

Во время последнего выхода дрон попал ему в колено, и врачам не удалось спасти ногу. Однако военный ждет протез и, как только снова станет на две ноги, готовится вернуться к собратьям на фронт.

В подкасте "Воин свободы" для 24 Канала Владимир откровенно рассказал о работе пехоты на фронте и о том, как впятером с собратьями они удерживали село под Покровском. Больше деталей – читайте далее в материале.

"Россияне были в метре от нас": как неделю держали центр села?

Вы в 2022 году присоединились к армии. Каким был этот путь и почему вы сделали такой выбор?

Когда в 2014 году все началось, я пошел в военкомат – хотел ехать на Донбасс. Но у меня не так давно была болезнь, которую я победил, и мне сказали идти домой. Если будет все слишком плохо, тогда меня позовут. Так случилось, что я не попал туда.

В 2022 году под утро над моим домом все-все пролетало. Я понял, что это уже полномасштабная война. Утром взял рюкзак с самым необходимым и поехал в Бровары в ближайший военкомат. Там очередь была, как в СССР к Мавзолею. Начали говорить, что кому 50 лет, то вряд ли будут брать, потому что здесь достаточно людей 30 – 40 лет. Такие, как я, собрались немножко в стороне.

Нам сказали, что образуется ДФТГ (добровольческое формирование территориальной общины). Туда брали и людей в возрасте 50+. Мы группой пошли туда и записались. Сразу сделали подразделение быстрого реагирования "Марик-33". Этот "Марик" был командиром подразделения, а я был у него заместителем. Нам дали определенную зону Броваров. Мы наводили там порядок, выискивали "ждунов", корректировщиков.

У нас в 8 вечера собаки в будках сидели и не выходили. То есть, все было четко – порядок. Люди, кстати, по этому поводу все понимали. Не было обид на нас. Мы тоже культурно действовали, без всяких таких высказываний типа "я начальник, а ты дурак". Оттуда мы начали.

Затем, когда в Скибине (село в Киевской области, – 24 Канал) остановили колонну, мы стояли третьей линией. Поскольку мы были ДФТГ, то не имели разрешения выходить за территорию города. Когда колонну отогнали, мы уже в Броварах стали не слишком нужны. Через знакомого мы группой попали в ССО "Движение сопротивления".

Там были тренировки: по 40 километров ориентирования по лесу, минирование, захват блиндажей. Поработали, потом перешли в группу к одному офицеру. Поездили в Херсон, Запорожье, Покровск. Тогда мы уже перешли из ССО в ДШВ – в 78 полк. Этот полк был в Покровске, в Орехово. Там также были еще смежные подразделения. Мы делали этот плацдарм, заходили в Орехово на глубину. Потом нас стало меньше.

Оттуда поехали на Курщину. Полтора места были возле Суджи. Тогда мы уже были снайперами. Оттуда нас ночью подняли, перебросили под Покровск. Там есть такой поселок Цукурино, который тогда был еще нашим.

Мы группой из пяти шесть дней держали середину этого населенного пункта. Затем нас перебросили на первые две улицы, чтобы закрепить его. Сказали, что там все чисто. Мы зашли туда ночью, а утром на нас пошли штурмы. Два штурма мы отбили. Они были в виде прямого контакта от 1 до 5 метров. Мы уже думали в некоторых вариантах переходить на ножи, потому что оружие даже мешало между домами.

Когда уже у кого-то и нас оставался один магазин патронов, у другого полмагазина, отошли. Я был трехсотым. Мне в локоть попала пуля. Ребята были все жестко контужены, потому что на нас летело все, начиная от FPV-дронов, заканчивая стодвадцатками. Мы отошли, и нас эвакуировали.

Меня сразу направили в больницу. Думал, меня зашьют, и пойду дальше. Но у меня была раздроблена кость, что-то порвано. Восстановил руку почти на 70%, и только закончил лечение – снова пошел воевать. Хотя мне дали 2-ю группу инвалидности из-за травмы руки.

"Дрон попал мне в колено": о ранении и ампутации

Потом у нас произошло недоразумение между руководством 78 полка и нашей группой. Мы группой снайперов перешли в 153 бригаду, подразделение "Казацкий шлях", где сейчас и работаем. Служим на Херсонском направлении.

Но здесь за почти четыре года я увидел командира, у которого действительно нет вот этих "согласно-соответственно", "я – начальник, а ты – дурак"; командира, который прислушивается, который едет сам на позиции посмотреть, какие они, переживает за каждого военного. Когда проходит ротация, он ждет, пока ребята не приедут на базу, и только тогда уже ложится спать. Как по мне, то это командир от Бога. Сейчас там работаем.

На последнем выходе так случилось, что прилетел FPV-дрон, попал мне в колено. Ребята вытащили. Как говорили врачи, там оставалось буквально еще 10 минут, и меня бы уже оттуда не достали. Врачи трое суток пытались спасти ногу, но не получилось. Конечность отрезали. Сейчас лечусь.

Когда это все произошло, сообщили моей жене. Честно говоря, если бы не она, то, вероятно, я бы и не вышел. У меня было две остановки сердца, потом они меня перевели в медикаментозную кому, потому что не знали, что делать со мной.

Одну ногу мне существенно ампутировали, а вторая была вся в обломках. Дополнительно была контузия. Как врач сказал, у меня дырка в ухе. Сейчас прохожу реабилитацию. В центре готовят протез. И как только поставлю его, начну ходить, то сразу отправлюсь туда, потому что ребята кричат, что без меня там что-то не так.

"Поставил семью перед фактом": о решении уйти на фронт в 50 лет

В 2022 году, когда вы решили взять рюкзак и пойти в армию, как на это отреагировали ваши родные?

Я позвонил сыну и сказал, что дом теперь на нем. У меня тогда еще были две собаки – два тибетских мастифа. Поставил семью перед фактом и ушел, потому что таких, как мы, как говорят, уже не выпускают. То есть старой закалки.

Если честно, более 90% ребят пошли воевать не за Верховную Раду, а за своих женщин, детей, родителей, за пожилых людей. Потому что мы еще из того поколения, мы знаем, что такое горе и что лучше его предупредить. Я немножко поездил по миру, был в России и видел, как там живут в селах. Тогда был треш. Сейчас вообще думаю, что там все жестко. Вот так поставил сына перед фактом, оставил ключи и ушел.

Сколько вам лет было в 2022 году?

Сейчас 54, а тогда было 50. Но в душе мне 18.

Расскажите о тренировках. Я думаю, вы там молодым фору давали.

У нас был случай, когда надо было идти по карте ночью. Было шесть-семь точек – больше 20 километров. Мы немного заблудились. Получилось так, что мы со второй точки пришли не в третью, а в пятую. Третья точка предусматривала разминирование, четвертая – захват машины, а пятая – это медики. Мы думали, что идем на захват. Подкрались, смотрим, а там сидят два тела. Мы давай их ломать, а они говорят, что они – медики.

Мы их скрутили, а потом уже поняли, что немножко промахнулись. У нас в группе был человек, весивший ориентировочно 100 килограммов. Медики сказали, что у него перебиты ноги, и приказали его нести. Это был треш, пока мы его несли. Прошли без этих двух точек, пришли уже на финиш, а нам сказали, что так не пойдет и надо пройти те две точки. Мы оттуда снова пошли и те точки отработали. Пришли третьими среди шести – семи. У нас группа была 43+ лет, а другие были 30 – 35+.

Там потом говорили: "Видите, как деды бегают, а вы молодые..." Учили там, конечно, жестко, но потом все это пригодилось, когда мы были на нуле. Эти навыки спасли жизнь не одному парню, который там учился.

А когда вы были впервые возле Херсонщины, она была оккупированной?

Нет. Ребята расчищали на "птичках", а мы сидели, как говорится, на глазах: все записывали, рисовали, ставили координаты. Мы разбирали острова уже с той стороны. В группе были хорошие ребята. Один из них воюет, позывной "Лавр". Он залетал в такие маленькие дырочки. Это – мастерство. Работал 24/7. Были еще два брата – тоже круто летали. У нас просто дороги разошлись.

Мы расчищали острова, чтобы десантники зашли на ту сторону, потому что как раз на островах сидели корректировщики и снайперы. Как только наши подходили к берегу – сразу "разбирали". Наша группа работала там полтора – два месяца. Ребята тогда были серьезные. Тогда еще "Мадьяра" (командующий Сил беспилотных систем, – 24 Канал) не было так слышно, а они уже четко били.

"Выгребаем больше всего": вся правда о работе пехоты

Тогда, наверное, только появлялись FPV-дроны?

Да, тогда еще не было таких войск. Воевать приходилось совсем по-другому. Тогда снайпер спокойно приходил на позицию, обустраивал ее и с одной позиции мог сделать до пяти выстрелов. Сейчас: залетаешь, быстро маскируешься, ищешь цель, стреляешь и убегаешь, потому что прилетает сразу все что можно. Если не успел – становишься двухсотым. А если успел оттянуться, то все нормально.

Здесь важным является слаженность группы. Когда идет пара снайперов, то водитель на пикапе должен быть асом, потому что ему надо и быстро заехать, и развернуться, хоть какое болото там не было бы. Должен идти пулеметчик, который в случае чего прикрывает снайперов, которые будут отходить. И только так можно поработать. Потому что, как раньше, когда два снайпера тихонько пошли себе, где-то легли, отработали и вернулись, уже не работает.

Война сейчас – совершенно другая, технологическая. Раньше можно было спокойно заехать в тот же Покровск. Это было безопасное место. А сейчас на все это смотришь, и ощущение, как будто ты в параллельной реальности.

Технологии набрали обороты за последние семь месяцев, когда пошли в ход уже четырехколесные дроны, которые заезжают, отстреливаются и вывозят ребят. Если раньше дроны на оптоволокне летали максимум на расстояние 10 километров и все, то сейчас летают уже на 50 – 60 километров. Появились различные модели, которые сбивают большие крылья. Например, крыло поднялось, другая "птичка" села сверху, взорвалась, и того крыла нет. Или даже села и придавила крыло.

Знаю, что многие снайперы перешли в операторы дронов и уже летают на "птичках". Но все равно снайперы нужны, потому что в городских застройках снайпер отрабатывает тоже – когда кто-то засел в определенном месте и обстреливает, а достать его оттуда нельзя. Надо танк вызвать, чтобы "разобрать" этот дом. А снайпер зашел и вышел.

Единственное, что я был и в ССО, и в ДШВ, и у меня сложилось субъективное мнение, что больше всего "выгребает" пехота. Штурмовики зашли, отработали посадку, тогда пехота зашла – штурмовики вышли. И на пехоту уже сыплется все что можно, начиная со сбросов, заканчивая КАБами и всем остальным.

Сейчас я в бригаде пехоты, то жесть. Мы с "Киргизом" выходили на позиции, чтобы помогать ребятам и для себя также, потому что то, что "птичка" показывает – это одно, а когда своими глазами увидишь, – другое. Поэтому были на позициях, видели, как ребята по один – два месяца там сидят. Там маленькая комнатка, и в ней сидят три человека. И выйти нельзя, потому что только выходишь, то по тебе стреляют всем что имеют.

Низкий поклон пехоте – ей памятник надо ставить. Ее сейчас меньше всего осталось. Идти на позицию, когда уже есть оптоволоконные дроны, стало значительно труднее. Если раньше тот же пикап или М113 (бронетранспортер, – 24 Канал) завозили ребят, и оставалось быстро пробежать полкилометра или километр – и уже в блиндаже, то сейчас подвозят, и надо идти пешком 5 – 10 километров. А на тебе: БК, еда на одну – две недели, вода, теплые вещи.

Мой побратим с позывным "Танкист", ростом 155 сантиметров и весом 45 килограммов, как-то ходил с нагрузкой, больше чем он сам. Шел 10 километров и еще молодым говорил, мол, чего они там "хекают", надо ускориться.

Мой побратим с позывным "Танкист", ростом 155 сантиметров и весом 45 килограммов, как-то ходил с нагрузкой, больше чем он сам. Шел 10 километров и еще молодым говорил, мол, чего они там "хекают", надо ускориться.

Ему 50 лет. Получил ранение – перелом позвоночника, немного подлечился, забрал у меня специальный корсет для спины и пошел дальше воевать. Недавно был снова на нуле, и только вышел. И воюет с первого дня, как и я. Не списывается.

А почему вы не остались снайперами? Вы говорите, что были снайперами, а сейчас?

Мы тоже группа снайперов, но сейчас мы более универсальные, потому что людей не хватает. Это не секрет, что в частях есть нехватка личного состава. Если сухопутная рота должна насчитывать 120 человек, то в лучшем случае там есть 40 – 50 человек. А когда ставят зону ответственности, то ее же не уменьшают. Зона ответственности, скажем, 7 километров, это не просто пришел, полежал. Туда еще попробуй дойти и выйти оттуда. Надо же ребят менять. Это тяжело.

Стоим, работаем. Сейчас там, где служу, мы реально как семья. Знаем жен побратимов, и если кто-то на нуле и нет возможности поговорить, а там практически никогда нет связи, то мы звоним женщинам, говорим, что все нормально, вышел на связь. Так и жене спокойнее, и бойцу, потому что приходится стоять на позиции один – два месяца. И это же не просто стоишь, а каждый Божий день на тебя насыпает и прилетает.

Надо не просто стоять, но и информацию передавать, чтобы, не дай Бог, не было ДРГ и никто не зашел. Поэтому мы как универсальные солдаты. Если надо – заскочил в машину и поехал как водитель, привез ребят. Когда нужно – взял простой автомат, пошел на задание. Когда есть подозрение, что зайдут ДРГ, берем оружие в руки и отправляемся. Бывает, одну – две недели сидим, выжидаем.

Такая жизнь. Людей нет, а тех, кого ТЦК приводит... Лучше без них, чем с ними, потому что не имеешь уверенности относительно них. Только прилет – он забился в угол и все, он уже не воин. А его же надо еще и вывезти. А если посчитать: одеть его, научить, выделить продовольствие, то это все – деньги. Они же уходят в никуда. Количество – это не качество.

Как поддерживать военных, которые возвращаются с войны?

Как вы относитесь к разговорам о перемирии, которые длятся уже достаточно долго?

Когда закончится война, мы не будем жить, как раньше. Столько искалеченных семей, жизней, людей с инвалидностью, столько ребят, которые вернутся с жестким ПТСР, – у нас страна не готова к этому.

Даже сейчас. Я уже месяц в Киеве езжу в магазин, хожу с женой по улице, и очередь только женщины уступают. Стоит мужчина – 180 сантиметров, более 100 килограммов, берет себе водку с колбасой. Не знаю, почему он не воюет. Я подхожу на костылях, а он посмотрел, как будто не видит меня. А женщины пропускают. С одной стороны, это приятно. С другой стороны, будто ты неполноценный, что тебе место уступают. Поэтому стараюсь этим не пользоваться.

Но подъезжаешь на паркинг для лиц с инвалидностью, смотришь на эти стоящие машины, и там же люди без инвалидности. И так со всем, что не возьмешь. Заезжаешь в какую-то государственную структуру, ты как будто виноват, что пришел. Хотя не буду говорить, что все плохие. Хорошо, что я мобильный. Мне ребята дали машину на автомате, и я езжу. А воин, который без ноги, без двух, и поездить по этим структурам... Я знаю очень много ребят, которые бросили это и ни выплат, ни компенсации – ничего не получают.

Или это специально так делается, что кто уперся и бьет эту бетонную плиту, то может пробить? Ребята отдают там самое дорогое – жизни, чтобы даже вы в государственных структурах утром встали, попили кофе, приняли душ, поехали на работу. Если вам так не доходит, то, может, сделать какие-то курсы на полигоне, две недели в окопе, чтобы сверху накидало, а подвозов нет, потому что нельзя подъехать, все перекрыто "птичками". А ты сидишь.

У нас в Цукурино было, когда мы за пять дней три – четыре наблюдательных пункта сменили, потому что нас просто разваливали из танка. Все, кто на передовой, – это львы. Там важна каждая минута.

Возвращаясь к перемирию и к тому, что мы не будем жить так, как раньше...

Однозначно, что не будем. Главное – людям, которые здесь, которые не были на нуле, не воевали, отнестись с пониманием к военным. Потому что 99% ребят с ПТСР, и у всех разная степень. Кто-то смог не залезть в ракушку и дальше активно занимается. На реабилитации я встретил побратима из 78 полка. Он тоже без ноги, и он не залез в ракушку. Он готовится, договорился, что дальше идет воевать. Таких тоже хватает.

Когда я был в Одессе, то пытался помочь двум ребятам – вытащить их из ракушки. Они закрылись. Один был без руки, другой – без ноги. Они считали, что никому не нужны. Мол, скорее бы списаться, вернуться домой и взять стакан, тогда жизнь сразу будет другой. Если человека не перехватить до того, как он возьмет стакан, не социализировать…

Ребята без двух ног поднялись на Говерлу, а у тебя нет одной... У меня одна мерзнуть не будет, ногти на одной обрезать не надо. Не дай Бог, опять что-то попадет в нее, то я снял, побежал, и не нужно опять 13 операций.

