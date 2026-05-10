Об этом сообщает венгерское издание Index.

Читайте также 16-летнее правление Орбана завершено: Петер Мадьяр принял присягу премьер-министра Венгрии

Как прошла инаугурация Мадьяра?

Жолт Гегедюш, который является кандидатом на должность министра здравоохранения Венгрии, своим выступлением в Будапеште поразил не только венгерскую публику, но и международную прессу.

Высокий и худощавый 56-летний политик в темной рубашке сначала просто обнимался на сцене со своими однопартийцами. Однако впоследствии неожиданно пустился в пляс: поднял правую руку, будто держа воображаемую гитару, начал крутиться, прыгать и энергично двигаться.

Впоследствии к нему присоединились другие члены парламента.

Новый танец Жолта Гегедюша: смотрите видео

На этот раз на мероприятии гостем была певица Jalja – именно под ее песню Гегедюш танцевал несколько недель назад в вирусном видео. В интервью RTL артистка рассказала рассказала, что после этого ролика тысячи людей начали отмечать ее в своих видео и массово комментировать композицию, которая была выпущена еще шесть лет назад.

По словам Jalja, сам танец политика очень ее развеселил и поднял настроение.

Я всегда готова, если Жолт Гегедюш захочет танцевать со мной и научить меня движениям,

– сказала певица.

Напомним, в прошлый раз Жолт Гегедюш танцевал после парламентских выборов и победы партии Тиса в апреле 2026 года. Тогда ролик быстро набрал популярность и привлек внимание пользователей.

Сам политик тогда отметил, что хочет быть известным не только благодаря своему танцу, но и благодаря будущим реформам.

Чего ждать от нового правительства Венгрии?

Петер Мадьяр, который стал новым премьером Венгрии, ранее обещал восстановить верховенство права и вернуть свою страну в европейский круг.

В то же время СМИ сообщают, что политик хочет видеть больше прав для венгерского нацменьшинства в Украине – якобы только тогда он может одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в ЕС.

В ответ ЕС давит на Мадьяра, чтобы тот отказался от сопротивления правительства Орбана официальному открытию переговоров о членстве с Украиной.

Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак в комментарии 24 Канала отметил, что сам уход Орбана не повлечет моментальную перезагрузку всей власти, ведь система является многоуровневой. К тому же, по его словам, Петер Мадьяр сначала сосредоточится не на отношениях с Украиной, а на внутренних вопросах Венгрии.