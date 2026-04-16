16 апреля, 12:30
4

Трамп, Рубио, Папа Римский: Time назвал 100 самых влиятельных людей 2026 года

Даниил Жоров
Основные тезисы
  • Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2026 года
  • В список вошли Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф и другие влиятельные лица.

Журнал Time определил 100 самых влиятельных людей года, среди которых Трамп, Рубио и даже Папа Римский. В общем, в категорию "лидеры" попали 24 человека.

Американский еженедельник с 1999 года публикует такие списки, нынешний можно посмотреть на сайте Time.

Кто попал в список Time?

Из 24 лидеров – 11 американцев. Среди них:

  • Президент США Дональд Трамп, который за год ввел тарифы на десятки стран, развернул военные подразделения в крупных городах США. Его внешняя политика быстро меняется: от ударов по иранским ядерным объектам до ведения войны с Тегераном, от кампаний против наркоторговцев в Карибском бассейне до захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Трамп менял экономику, разрушал альянсы и перекроил границы приемлемого государственного управления.
  • Государственный секретарь и советник по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Последний раз обе должности занимал Генри Киссинджер, почти 50 лет назад. Бывший сенатор был в эпицентре крупнейших политических событий президентства Трампа и участвовал во всех событиях: от Ирана до российско-украинских переговоров. Журнал называет его вероятным кандидатом от республиканцев на выборах в 2028 году.
  • Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который не имеет карьеры дипломата и подобного опыта, однако участвует в решении важнейших мировых вопросов и является участником переговоров между Россией и Украиной, инициированных Трампом.

Также в список самых влиятельных людей года вошли мэры Нью-Йорка и Миннеаполиса, губернатор Калифорнии, глава администрации Белого дома и другие американские чиновники.

Кто еще попал в список самых влиятельных лидеров мира?

  • Премьер-министр Канады Марк Карни, в прошлом очень успешный банкир. Он отвечает на заявления Трампа о присоединении Канады к США, поддерживает европейских союзников и остается сторонником евроатлантического сотрудничества.
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая твердо отвечала угрозам Трампа захватить Гренландию. Она увеличила расходы на оборону страны и активно помогает Украине в войне с Россией.
  • Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который противостоял ливанской "Хезболле", а также вместе с США принимал активное участие в войне с Ираном, ликвидируя высокопоставленных чиновников Исламской Республики.
  • Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Активно противостоит наркокартелям, чтобы остановить экспорт и транзит наркотиков через страну.
  • Папа Римский Лев XIV – первый американец на этом посту. В последние недели обменивался неодобрительными заявлениями с Дональдом Трампом.
  • Премьер-министр Японии Такаити Санаэ. Первая женщина на этом посту. При ней Япония изменила правила экспорта оружия, которые держались 80 лет.
  • Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, и другие.

Украинцев в этом году в списке нет.

