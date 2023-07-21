Послевоенное восстановление Украины: эксперты оценили, как изменится наше государство

Ведущий деловой журнал Австрии "Тренд" подготовил развернутый редакционный материал к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Этот текст касается послевоенного обновления нашего государства.

В этом материале австрийский журнал собрал мнения известных европейских политиков, бизнесменов и экспертов по поводу будущих изменений в восстановлении Украины, пишет 24 Канал.

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Что думают эксперты о восстановлении Украины

По мнению генерального секретаря Европейской комиссии в 2018-2019 годах Мартина Зельмайера, крупная реконструкция украинской экономики может начаться только после окончания войны. По его мнению, уже сейчас создается прозрачная донорская платформа, запущенная странами Большой семерки и ЕС осенью 2022 года.



Мартин Зельмайер высказался по поводу восстановления Украины после войны / Фото предоставлено 24 Каналу

Следует отметить, что в проекте принимают участие Международный валютный фонд и Всемирный банк, но также приветствуется поддержка других стран. Разработаны около 850 проектов, управлять которыми будет Украина при координации со стороны Европейской Комиссии.

Поскольку Украина одновременно готовится к вступлению в ЕС, тем более важно, чтобы ЕС взял на себя эту роль. Украина уже сейчас соблюдает около 70 процентов правовых требований ЕС. Необходимы дальнейшие реформы, но в последнее время достигнут заметный прогресс,

– подчеркнул он.

Говоря об использовании средств из конфискованных активов российских олигархов для реконструкции, в том числе 300 миллиардов долларов США в замороженных российских валютных резервах, Зельмайер говорит, что один из вариантов – поставить выделение средств в зависимость от того, какие именно обязательства по выплате послевоенных репараций возьмет на себя Россия.



Деловой журнал "Тренд" написал материал о восстановлении Украины / Фото из журнала "Тренд"

"В любом случае попавшие под санкции валютные резервы являются важной пешкой в руках международного сообщества, чтобы положить конец агрессивной войне России", – отметил он.

Украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев считает, что необходимые условия для успешной реконструкции достаточно очевидны: украинским компаниям потребуется быстрый прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС, доступ к европейским рынкам, дешевые кредиты и совместные предприятия, чтобы перейти от развития чисто сырьевых отраслей к развитию.



Виталий Кропачев уже делает шаги для восстановления Украины после войны / Фото предоставлено 24 Каналу

Также важным фактором экономического восстановления есть возвращение украинцев домой. Издание отмечает, что для решения этой задачи группа компаний Кропачева запустила проект по созданию жилых комплексов и их объединению с производственными циклами. В результате люди, которые вернутся и поселятся в таких комплексах, будут сразу обеспечены работой. Пилотный проект группы будет запущен в Киевской области.

Михаэль Ландесманн, бывший глава Венского института международных экономических исследований (WIIW) и экономический советник президента Еврокомиссии Романо Проди считает вступление Украины в ЕС в течение следующих 2-3 лет достаточно реальным. Такие сроки остаются открытыми, но "благодаря участию Украины во многих программах ЕС этот процесс может быть ускорен".



Михаэль Ландесманн рассказал, что думает о восстановлении Украины после победы / Фото предоставлено 24 Каналу

По его мнению, тот факт, что за последние годы украинская экономика развивалась в сторону отхода от России и сближения с западными рынками и их требованиями, поможет ей и после войны. Наибольший потенциал для модернизации имеют восточные области, благодаря высокой степени индустриализации и богатым газовым месторождениям.

В этом здесь принять участие в инвестировании придется и государству, поскольку пограничные зоны, вероятно, слишком рискованны для частных инвесторов, хотя в целом доверие к украинским институтам растет. Впечатляет, насколько эффективно развивается страна, несмотря на войну, – подчеркнул он.

По его мнению, контроль со стороны стран-доноров может ускорить необходимые структурные реформы в украинской администрации и судебной системе.