В цьому матеріалі австрійський журнал зібрав думки відомих європейських політиків, бізнесменів та експертів щодо майбутніх змін у відновленні України, зазначає 24 Канал.

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Що думають експерти про відновлення України

На думку генерального секретаря Європейської комісії у 2018 – 2019 роках Мартіна Зельмайєра, велика реконструкція української економіки може розпочатися лише після закінчення війни. На його думку, вже зараз створюється прозора донорська платформа, запущена країнами "Великої сімки" та ЄС восени 2022 року.



Мартін Зельмайєр висловився щодо відновлення України після війни / Фото надане 24 Каналу

Варто зазначити, що у проєкті беруть участь Міжнародний валютний фонд та Світовий банк, але вітається також підтримка інших країн. Розроблено близько 850 проєктів, управляти якими буде Україна при координації з боку Європейської Комісії.

Оскільки Україна одночасно готується до вступу до ЄС, тим більше важливо, щоб ЄС взяв на себе цю роль. Україна вже зараз дотримується близько 70 відсотків правових вимог ЄС. Необхідні подальші реформи, але останнім часом досягнуто помітного прогресу,

– наголосив він.

Говорячи про використання коштів з конфіскованих активів російських олігархів для реконструкції, зокрема, 300 мільярдів доларів США в заморожених російських валютних резервах, Зельмайєр говорить про те, що один з варіантів – поставити виділення коштів у залежність від того, які саме зобов'язання з виплати післявоєнних репарацій візьме на себе Росія.



Діловий журнал "Тренд" написав матеріал про відновлення України / Фото з журналу "Тренд"

"У будь-якому випадку валютні резерви, що потрапили під санкції, є важливим пішаком у руках міжнародної спільноти, щоб покласти край агресивній війні Росії", – зауважив він.

Український бізнесмен, власник групи компаній "Укрдонінвест" Віталій Кропачов вважає, що необхідні умови для успішної реконструкції досить очевидні: українським компаніям буде потрібний швидкий прогрес України на шляху до вступу до ЄС, доступ до європейських ринків, дешеві кредити та спільні підприємства, щоб мати можливість перейти від розвитку суто сировинних галузей до розвитку.



Віталій Кропачов уже робить кроки для відновлення України після війни / Фото надане 24 Каналу

Також важливим чинником економічного відновлення є повернення українців додому. Видання зазначає, що для вирішення зазначеного завдання група компаній Кропачова запустила проєкт зі створення житлових комплексів та їхнього об'єднання з виробничими циклами. В результаті люди, які повернуться та оселяться у таких комплексах, будуть одразу ж забезпечені роботою. Пілотний проєкт групи буде запущено у Київській області.

Міхаель Ландесманн, колишній голова Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW) та економічний радник президента Єврокомісії Романо Проді вважає вступ України до ЄС протягом наступних 2 – 3 років досить реальним. Такі терміни залишаються відкритими, але "завдяки участі України у багатьох програмах ЄС, цей процес може бути прискорений".



Міхаель Ландесманн розповів, що думає про відновлення України після перемоги / Фото надане 24 Каналу

На його думку, той факт, що останніми роками українська економіка розвивалася у бік відходу від Росії та зближення із західними ринками та їх вимогами, допоможе їй і після війни. Найбільший потенціал для модернізації мають східні області завдяки високому ступеню індустріалізації та багатим газовим родовищам.

У цьому тут взяти участь в інвестуванні доведеться і державі, оскільки прикордонні зони, ймовірно, надто ризиковані для приватних інвесторів, хоча загалом довіра до українських інститутів зростає. Вражає, наскільки ефективно розвивається країна, попри війну, – підкреслив він.

На його думку, контроль з боку країн-донорів може ще більше прискорити необхідні структурні реформи в українській адміністрації та судовій системі.