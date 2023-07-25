Под Бахмутом журналист AFP получил осколочные ранения

Россияне ранили видеожурналиста AFP. Они атаковали беспилотником, поэтому очевидно видели, что на месте находятся представители СМИ.

24 июля журналист Дилан Коллинз пострадал в результате атаки беспилотника во время репортажа. Он был на позициях украинской артиллерии в понедельник. Об этом сообщили другие журналисты AFP, ставшие свидетелями взрыва.

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Россия в очередной раз атаковала журналистов

Дилан Коллинз находится в Украине с командировкой. На момент атаки он находился в лесном массиве и делал репортаж об артиллерии ВСУ.

Его эвакуировали в ближайшую больницу. Врачи сообщили, что его состояние не угрожает жизни. 35-летний Коллинз находится в сознании и разговаривает с коллегами.

Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мысли с Диланом и его близкими,

– заявила директор AFP из Европы Кристин Бухагиар.

В мае погиб журналист AFP

Дилан Коллинз – гражданин США, который живет в Ливане, но сейчас работает в Украине. Коллинз работает в AFP с 2018 года и сейчас является видеокоординатором агентства в Ливане и Сирии. Также он работал в зонах конфликта на Ближнем Востоке и освещал войну в Нагорном Карабахе в 2020 году. С началом полномасштабного вторжения регулярно работал в Украине.

9 мая 2023 года во Временном Яру в Донецкой области в результате обстрела из "Градов" погиб видеожурналист AFP Арман Солдин. Он и его сотрудники подверглись обстрелу, находясь с группой украинских военных.

Французская прокуратура приступила к расследованию гибели журналиста. Его гибель квалифицируется как военное преступление.

Отметим, что согласно данным IMI от 24 февраля 2022 года Россия убила 65 журналистов. 10 из них погибли во время исполнения профессиональных обязанностей, последней жертвой как раз стал Арман Солдин. Еще 55 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов или пыток.