24 липня журналіст Ділан Коллінз постраждав внаслідок атаки безпілотника під час репортажу. Він перебував на позиціях української артилерії в понеділок. Про це повідомили інші журналісти AFP, які стали свідками вибуху.
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Росія вкотре атакувала журналістів
Ділан Коллінз перебуває в Україні з відрядженням. На момент атаки він був у лісовому масиві й робив репортаж про артилерію ЗСУ.
Його евакуювали до найближчої лікарні. Лікарі повідомили, що його стан не загрожує життю. 35-річний Коллінз перебуває у свідомості та розмовляє з колегами.
Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом і його близькими,
– заявила директорка AFP з Європи Крістін Бухагіар.
У травні загинув журналіст AFP
9 травня 2023 року у Часовому Ярі в Донецькій області унаслідок обстрілу з "Градів" загинув відеожурналіст AFP Арман Солдін. Він та його співробітники потрапили під обстріл, перебуваючи з групою українських військових.
Французька прокуратура розпочала розслідування загибелі журналіста. Його гибель кваліфікують як воєнний злочин.
Зазначимо, що згідно з даними IMI від 24 лютого 2022 року Росія вбила 65 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов'язків, останньою жертвою якраз таки став Арман Солдін. Ще 55 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.