24 липня журналіст Ділан Коллінз постраждав внаслідок атаки безпілотника під час репортажу. Він перебував на позиціях української артилерії в понеділок. Про це повідомили інші журналісти AFP, які стали свідками вибуху.

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Росія вкотре атакувала журналістів

Ділан Коллінз перебуває в Україні з відрядженням. На момент атаки він був у лісовому масиві й робив репортаж про артилерію ЗСУ.

Його евакуювали до найближчої лікарні. Лікарі повідомили, що його стан не загрожує життю. 35-річний Коллінз перебуває у свідомості та розмовляє з колегами.

Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом і його близькими,

– заявила директорка AFP з Європи Крістін Бухагіар.

Довідка. Ділан Коллінз є громадянином США, який живе в Лівані, але нині працює в Україні. Коллінз працює в AFP з 2018 року і зараз є відеокоординатором агентства в Лівані та Сирії. Також він працював у зонах конфлікту на Близькому Сході та висвітлював війну в Нагірному Карабасі у 2020 році. З початком повномасштабного вторгнення регулярно працював в Україні.

У травні загинув журналіст AFP

9 травня 2023 року у Часовому Ярі в Донецькій області унаслідок обстрілу з "Градів" загинув відеожурналіст AFP Арман Солдін. Він та його співробітники потрапили під обстріл, перебуваючи з групою українських військових.

Французька прокуратура розпочала розслідування загибелі журналіста. Його гибель кваліфікують як воєнний злочин.

Зазначимо, що згідно з даними IMI від 24 лютого 2022 року Росія вбила 65 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов'язків, останньою жертвою якраз таки став Арман Солдін. Ще 55 загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.