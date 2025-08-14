20 июня из российской неволи после 4-летнего заключения был освобожден журналист "Радио Свобода – Крым.Реалии" Владислав Есипенко. Мужчина поделился пережитым в плену.

Журналист рассказал, что после задержания в Крыму российские силовики привезли его в подвальное помещение, раздели и положили на пол. А дальше начались пытки, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что рассказал Есипенко о пытках в плену?

По словам Владислава Есипенко, ему одели на уши какой-то провод и пустили ток.

Была дикая боль, это продолжалось минуты 3, может, минут 5. То есть просто пускали через меня ток, все,

– поделился мужчина.

После пыток электричеством его начали бить ногами преимущественно по корпусу и по ногам. В общем издевательства продолжались минут 15. Затем журналиста подняли, посадили на стул и начали допрашивать.

Есипенко отметил, что российские силовики сначала не выдвигали никаких требований. Целью пыток было сломать его волю и запугать.

Напомним, что 10 марта 2021 года в Крыму Есипенко был задержан сотрудниками ФСБ России по обвинению в сборе информации "в пользу украинских спецслужб" и хранении "самодельного взрывного устройства" в автомобиле.

В 2022 году подконтрольный России суд в Крыму приговорил Есипенко к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тысяч рублей.