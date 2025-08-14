Журналіст розповів, що після затримання у Криму російські силовики привезли його в підвальне приміщення, роздягнули і поклали на підлогу. А далі почалися тортури, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

Що розповів Єсипенко про тортури у полоні?

За словами Владислава Єсипенка, йому одягнули на вуха якийсь дріт і пустили струм.

Був дикий біль, це тривало хвилини 3, може, хвилин 5. Тобто просто пускали через мене струм, все,

– поділився чоловік.

Після катувань електрикою його почали бити ногами переважно по корпусу і по ногах. Загалом знущання продовжувалися хвилин 15. Потім журналіста підняли, посадили на стілець і почали допитуватися, чи бувало, він не український агент.

Єсипенко зауважив, що російські силовики спершу не висували жодних вимог. Метою тортур було зламати його волю та залякати.

Нагадаємо, що 10 березня 2021 року у Криму Єсипенка було затримано співробітниками ФСБ Росії за звинуваченням у зборі інформації "на користь українських спецслужб" та зберіганні "саморобного вибухового пристрою" в автомобілі.

У 2022 році підконтрольний Росії суд у Криму засудив Єсипенка до 5 років позбавлення волі та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.