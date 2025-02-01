"Информационный вакуум": военный рассказал, как узнавал новости об Украине в плену

Бывший журналист "Еспресо" и военный Роман Борщ провел 33 месяца в российском плену. Он рассказал, как узнавал о событиях в Украине в условиях информационного вакуума.

О том, что происходит в Украине ему рассказывали военные, попавшие в плен позже. Об этом он сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью "Эспрессо".

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Как украинцы в плену получали новости из Украины

Мы действительно были там (в российском плену, – 24 Канал) в информационном вакууме, но где-то до осени 2024-го в колонии, где я находился, привозили еще людей с полей, которые только-только попали в плен. И где-то была возможность пообщаться с ними. Понятно, среднестатистический военный может в совершенстве не знать политической ситуации, но какие-то простейшие вещи знали,

– рассказывает защитник.

По словам Романа, именно так он узнал о том, что украинские военные зашли в Курскую область России.

"Тогда так было аж странно как, но ты приезжаешь, понимаешь, ну так, значит, это хорошо. О тех же беспилотных силах, кстати, также кто-то сказал", – отметил военный.

Роман Борщ признался, что его сильно беспокоила ситуация в Украине, ведь некоторые пленные рассказывали об ухудшении положения дел.

"Все равно я понимал и верил, что должно быть все здесь хорошо. Но где-то тот маленький кусочек тревоги все-таки был: вот как приедешь, а что там? Но конечно, что приехал, и очень на самом деле все хорошо. Относительно, конечно. Понятно, что очень много война своих корректив внесла, но относительно еще все хорошо", – рассказал военный.

Напомним, ГУР перехватили разговор оккупантов и выяснили, что российское командование приказало казнить военнопленных ВСУ. Приказ отдал оккупант из 64 отдельной мотострелковой бригады.

Ранее, 58-летний Олег, житель Курахово, попал в плен к российским военным после оккупации города, но впоследствии смог сбежать со сломанной ногой. За две недели плена Олег решил бежать – ему пришлось прыгать из окна. Впоследствии мужчину подвез другой гражданский, который выезжал из Курахово на собственном авто. Однако по ним оккупанты открыли огонь.