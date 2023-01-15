Пригожин когда-то душил женщин и срывал с них серьги, а теперь главный герой России, – журналист

В России "лицензию" на насилие получили не только силовики, но и частные военные компании, такие как ЧВК "Вагнера". Эта тенденция красноречиво говорит о том, в какую тьму движется Россия.

Соответствующее мнение высказал Роман Анин, редактор интернет-издания "Важные истории". По его словам, Владимир Путин сделал у России "уникальные" вещи, лишив государство монополии на власть.

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Пригожин имеет очень большую претензию на власть в России

"Сегодня лицензия на насилие в России принадлежит не только правоохранительным органам или армии, а всяческим ЧВК. Именно это говорит о будущем России гораздо больше, чем падение ВВП", – сказал журналист.

Как отметил Роман Анин, сегодня в России "главным героем" есть человек, который не так давно насиловал и грабил женщин – владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Сегодня "главный герой" российской войн это Евгений Пригожин, в ведении которого находятся десятки тысяч военных – садистов и "зеков". Этот человек в прошлом промышлял тем, что душил женщин и срывал с них золотые серьги. Он судим за мошенничество, ограбление и привлечение несовершеннолетних к преступной деятельности,

– отметил журналист.

Он также добавил, что сегодня у Пригожина очень большая претензия на власть в России, а также повар Путина еще и в хороших отношениях с Рамзаном Кадыровым "и это говорит больше о будущем России, чем разнообразные цифры и статистика".

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