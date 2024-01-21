Запугивание журналиста Николова: полиция установила злоумышленников
Источник:ГУНП в Киеве
Полиция задержала злоумышленников, которые ломились в квартиру журналиста Юрия Николова и расклеивали листовки с угрозами. Кроме того, правоохранители также обнаружили доказательства правонарушения.
Дело квалифицировали как препятствование работе журналиста. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрениях злоумышленникам.
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Злоумышленников задержали
Правоохранители установили пятерых участников, которые пытались ворваться в квартиру Николова и оставили листовки с угрозами. Ими оказались жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.
Полиция обнаружила угрожавшего журналисту подозреваемого / Фото ГУНП в городе Киеве
Злоумышленники, которые запугивали Николова / Фото ГУНП в Киеве
Полицейские уже провели по местам проживания фигурантов обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства – компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись правонарушения, с соответствующими видеоматериалами. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении, а также принимаются меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.
Доказательства, обнаруженные у злоумышленников: смотрите видео
Расследование было открыто по факту препятствования работе журналиста (часть 2 статьи 171 Уголовного кодекса). Максимальные санкции предусматривают лишение свободы сроком до 4 лет.
Что известно об угрозах Николову
- Юрий Николов 14 января сообщил, что в его квартиру пытались вломиться неизвестные. Кроме того, злоумышленники пытались запугать журналиста, однако его на тот момент не было дома.
- После инцидента видео со злоумышленниками появилось в сети. Как утверждалось в сообщении, "военные приехали с нуля на ротацию и решили передать повестку одному известному журналисту, который несколько лет питался из рук российского бизнесмена армянского происхождения, сбежал из Киева в начале полномасштабного вторжения, а по возвращении решил сделать вид, что ничего этого не было".
- В полиции 15 января сообщили, что уже проверяют факт угроз журналисту.
- К слову, Юрий Николов – журналист-расследователь, сделавший ряд скандальных расследований, в том числе по коррупции в закупках для ВСУ. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен".