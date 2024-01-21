Запугивание журналиста Николова: полиция установила злоумышленников

Полиция задержала злоумышленников, которые ломились в квартиру журналиста Юрия Николова и расклеивали листовки с угрозами. Кроме того, правоохранители также обнаружили доказательства правонарушения.

Дело квалифицировали как препятствование работе журналиста. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрениях злоумышленникам.

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Злоумышленников задержали

Правоохранители установили пятерых участников, которые пытались ворваться в квартиру Николова и оставили листовки с угрозами. Ими оказались жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.



Полиция обнаружила угрожавшего журналисту подозреваемого / Фото ГУНП в городе Киеве



Злоумышленники, которые запугивали Николова / Фото ГУНП в Киеве

Полицейские уже провели по местам проживания фигурантов обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства – компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись правонарушения, с соответствующими видеоматериалами. В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении, а также принимаются меры, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершения правонарушения.

Доказательства, обнаруженные у злоумышленников: смотрите видео

Расследование было открыто по факту препятствования работе журналиста (часть 2 статьи 171 Уголовного кодекса). Максимальные санкции предусматривают лишение свободы сроком до 4 лет.

Что известно об угрозах Николову