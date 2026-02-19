После интервью с послом США: американского журналиста Карлсона задержали в аэропорту в Израиле

Американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон сообщил, что его и съемочную группу задержали в Израиле. Произошло это после записи интервью с послом США.

Об этом эксклюзивно изданию Daily Mail сообщил сам журналист.

Почему задержали журналиста?

В среду, 18 февраля, американский подкастер консервативных взглядов Такер Карлсон заявил, что его и съемочную группу задержали в аэропорту в Израиле.

Издание пишет, что после публичного спора в сети об отношении Израиля к христианам посол США Майк Хакаби предложил журналисту обсудить этот вопрос лично. Тот в свою очередь принял приглашение дипломата и прибыл в Тель-Авив для встречи.

Впрочем критики и произраильские активисты заявили, что Карлсон якобы даже не покидал территории аэропорта во время своего визита, на что журналист сообщил о враждебном отношении к нему и задержании в аэропорту.

В комментарии для Daily Mail он заявил, что вскоре после разговора с послом США Майком Хакаби израильские служащие изъяли его паспорт, а исполнительного продюсера отвели на допрос.

Мужчины, которые назвались охранниками аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а потом требовали сообщить, о чем мы разговаривали с послом Хакаби. Это было странно,

– рассказал Карлсон.

Сейчас, говорит подкастер, они с командой за пределами Израиля.

Перед интервью с послом США Карлсон опубликовал в соцсети X фотографию со своим деловым партнером Нилом Пателем перед аэропортом Бен-Гурион с подписью: "Привет из Израиля".

Два источника, знакомые с инцидентом сообщили Daily Mail, что израильское правительство сначала не хотело пускать Карлсона в страну – это привело к деликатным переговорам с участием Госдепартамента США.

В итоге израильское правительство решило не запрещать Карлсону въезд, во избежание "дипломатического инцидента".

Что известно о журналисте Такера Карлсона?