Не понравилась серьга в ухе: журналиста жестоко избили после стычки под ОП – видео
14 августа 2021 , 20:01Читати новину українською
Источник:"#Букви"
После акции "Нет – капитуляции!" на корреспондента "#букв" Александра Кужельного напал группа радикально настроенных молодчиков. Они требовали, чтобы пострадавший удалил фотографии, которые сделал во время мероприятия.
Сначала нападавшие нецензурно ругались и угрожали журналисту. В частности, что вырвут сережку из ушей. Впоследствии злоумышленники набросились на Кужельного с кулаками.
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Весь процесс нападавшие снимали на видео. Впоследствии его обнародовали в одном из закрытых телеграм-каналов.
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Что происходило в Киеве
- Во Офисом Президента 14 августа вспыхнула жесткая стычка между представителями Национального корпуса и правоохранителями.
- Представители Нацкорпусу пришли в правительственный квартал на акцию "Нет – капитуляции!". Они распыляли газ, пускали дымовые шашки и пытались прорваться к ОП. Правоохранители остановили представителей Нацкорпуса.
- Во время стычки пострадали 8 полицейских. В Нацкорпусе также заявили, что их представители получили травмы.
- Глава МВД Укарины Денис Монастырский заявил, что "по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство". Министр отметил: виновных привлекут к ответственности.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители – за мирное проведение акций.