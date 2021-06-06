Ты журналистикой живешь: корреспонденты 24 канала сказали, за что любят профессию – видео

В Украине традиционно 6 июня празднуют День журналиста. Только с начала 2021 года, по данным Национального союза журналистов Украины, работники СМИ 74 раза становились жертвами физической агрессии. Несмотря на все угрозы, мы продолжаем работать для украинцев.

Не становятся помехой ни погодные условия, ни пандемия COVID-19. Нет ничего невозможного и для журналистов 24 канала.

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За что журналисты любят свою профессию

Корреспондент Кристина Немченко рассказала, что любит журналистику за то, что работа может быть как офисной, так и далеко за пределами страны.

Сегодня ты сидишь в офисе, а завтра – в пресс-туре в Турции снимаешь сюжет о путешествии или карантинных ограничениях,

– заметила она.

В то же время Алена Чернецкая сказала, что журналистика заставляет каждый день выходить из зоны комфорта, а также каждый день не похож на другой.

Журналистика – лучшее средство против морщин и для здорового образа жизни,

– добавил Олег Климчук.

Их коллега Оксана Бабенкова также отметила, что журналистика – это всегда новые знакомства.

"Любишь или не любишь – ты журналистикой живешь. Ты должен быть готов рассказать о чем угодно и знать во что бы то ни стало. Ты должен это рассказать в любом состоянии и в любой момент", – подытожила Анна Брыкова.

Вместе мы меняем нашу страну к лучшему. С праздником!

Журналисты 24 канала рассказали, за что любят свою профессию: смотрите видео