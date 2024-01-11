Ракетный удар по гостинице в Харькове: среди пострадавших иностранные журналисты

Вечером 10 января российская армия двумя ракетами атаковала гостиницу в Киевском районе Харькова. Пострадали 13 человек, среди которых журналисты из Турции и Грузии.

Россия нанесла террористический удар около 22:30. В результате атаки здание отеля потерпело частичное разрушение, также повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.

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Среди пострадавших – журналисты турецкого СМИ

В результате вражеского удара пострадали 13 человек. Среди них – двое журналистов турецкого агентства Anadolu. В полиции уточнили, что проживали в гостинице и освещали последствия вооруженной агрессии России против Украины.

Известно, что один пострадавший – гражданин Грузии, а женщина – гражданка Турции.

Давид Качкачишвили, корреспондент издания Anadolu, после ракетных обстрелов записал обращение на фоне разбитой гостиницы в Харькове. Он рассказал, что их съемочная группа была в отеле, когда его атаковала Россия. Журналист добавил, что их автомобиль также полностью сгорел.

На сегодня известно, что 10 пострадавших находятся в больнице. Среди них есть и те, чье состояние оценивают как тяжелое.

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