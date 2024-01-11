Ракетный удар по гостинице в Харькове: среди пострадавших иностранные журналисты
Источник:Харьковская областная прокуратура
Вечером 10 января российская армия двумя ракетами атаковала гостиницу в Киевском районе Харькова. Пострадали 13 человек, среди которых журналисты из Турции и Грузии.
Россия нанесла террористический удар около 22:30. В результате атаки здание отеля потерпело частичное разрушение, также повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.
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Среди пострадавших – журналисты турецкого СМИ
В результате вражеского удара пострадали 13 человек. Среди них – двое журналистов турецкого агентства Anadolu. В полиции уточнили, что проживали в гостинице и освещали последствия вооруженной агрессии России против Украины.
Известно, что один пострадавший – гражданин Грузии, а женщина – гражданка Турции.
Давид Качкачишвили, корреспондент издания Anadolu, после ракетных обстрелов записал обращение на фоне разбитой гостиницы в Харькове. Он рассказал, что их съемочная группа была в отеле, когда его атаковала Россия. Журналист добавил, что их автомобиль также полностью сгорел.
На сегодня известно, что 10 пострадавших находятся в больнице. Среди них есть и те, чье состояние оценивают как тяжелое.
Ракетный удар по гостинице в Харькове: главное
- Враг атаковал гостиницу в Киевском районе, вероятно, ракетами типа С-300. Одна ракета попала в землю у фасада здания, вторая – в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части гостиницы. Ранее ракеты запустили с территории Белгородской области.
- Сначала было известно о 9 пострадавших, но к утру 11 января их количество увеличилось до 13. Все пострадавшие – гости и персонал гостиницы.
- Когда спасатели прибыли на место атаки, то также были эвакуированы 19 человек. Кроме отеля, взрывной волной также повредили и другие дома, а также припаркованные рядом автомобили.
- Харьковская областная полиция совместно со следователями собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии России.