Росія завдала терористичного удару близько о 22:30. Унаслідок атаки будівля готелю зазнала часткової руйнації, також пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки.
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Серед постраждалих – журналісти турецького ЗМІ
Унаслідок ворожого удару постраждали 13 осіб. Серед них – двоє журналістів турецької агенції Anadolu. У поліції уточнили, що вони проживали в готелі та висвітлювали наслідки збройної агресії Росії проти України.
Відомо, що один постраждалий є громадянином Грузії, а жінка – громадянка Туреччини.
Давид Качкачішвілі, кореспондент видання Anadolu, після ракетного обстрілу записав звернення на тлі розбитого готелю у Харкові. Він розповів, що їхня знімальна група була у готелі, коли його атакувала Росія. Журналіст додав, що їхній автомобіль також вщент згорів.
Станом на зараз відомо, що 10 постраждалих перебувають у лікарні. Серед них є й ті, чий стан оцінюють як важкий.
Ракетний удар по готелю в Харкові: головне
- Ворог атакував готель у Київському районі, ймовірно, ракетами типу С-300. Одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга – в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю. Попередньо, ракети запустили з території Бєлгородської області.
- Спочатку було відомо, про 9 постраждалих, але до ранку 11 січня їхня кількість збільшилася до 13. Усі постраждалі – гості та персонал готелю.
- Коли рятувальники прибули на місце атаки, то також евакуювали 19 осіб. Окрім готелю, вибуховою хвилею також пошкодило й інші будинки, а також автомобілі, які були припарковані поруч.
- Харківська обласна поліція спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії Росії.