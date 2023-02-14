Скандалы, недвижимость и бизнес в Москве: расследование BihusInfo о капитале Юрия Бойко

Депутат Юрий Бойко уже больше 20 лет работает в украинской политике. За все время своей карьеры ему постоянно удавалось избегать подозрений от правоохранительных органов.

Журналисты рассказывают, что во времена Януковича, когда Бойко возглавлял Министерство энергетики, произошла одна из самых больших краж из бюджета – за две нефтегазовые буровые установки чиновники переплатили 300 миллионов долларов. Однако тогда не нашли прямых доказательств участия Бойко в коррупционных схемах и наказание он избежал.

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Как Бойко избегает последствий за свои действия

В 2019 году кандидат в президенты Юрий Бойко совершил рабочий визит в Россию с Виктором Медведчуком. Тогда депутаты встретились с Медведевым и обсудили как российско-украинские отношения, так и экономические вопросы, в частности, контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Однако и после этого украинские спецслужбы проигнорировали такое резонансное событие.

На третий день полномасштабной войны Бойко включался в эфир самого скандального пропагандиста России Владимира Соловьева и насмехался над украинскими медиа. Однако и тогда на Бойко не наложили санкции и не взяли под следствие. Более того, ему удалось сохранить звание Героя Украины.

Звание Героя Бойко присвоил еще в 2004 году тогдашний президент Леонид Кучма. В те годы пророссийский политик возглавлял НАК "Нефтегаз". В период пребывания в должности он "договорился" о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном.

Следует также отметить, что недавно на эксподчиненного Бойко переписали украинские активы российского миллиардера, бизнесу которого помогает лично Путин.

Расследование о Юрии Бойко: смотрите видео

Что известно о состоянии Бойко

По информации журналистов, единственным задекларированным бизнесом Бойко является компания "Столичная недвижимость". Бизнес-центр имеет 600 квадратных метров, а основной доход, который он аккумулирует для Бойко, – сдача помещений в аренду. Однако следует заметить, что эту недвижимость нардеп переписал на свою жену.

Кроме того, известно, что у Бойко есть два дома под Киевом. Владельцами, как ни странно, есть жена нардепа и его сын. Более того, известно, что в 2020 году жена Бойко купила под Киевом 50 гектаров земли.

Ну и изюминкой капитала является дворец Бойков, который расположен на дамбе Киевского водохранилища посреди государственного леса. Интересно, что, кроме Бойко, в этом городке проживают еще 13 семей из бывшего "нефтегазовского" окружения.

В 2006 году жена Бойко приобрела квартиру в центре Москвы. Ее, как известно, семья оставила в своей собственности даже после начала полномасштабного вторжения.

Это только известные журналистам данные о недвижимости семьи депутата. Сколько же на самом деле квартир и домов у Бойко – неизвестно.

Поэтому можно заключить, что десятки гектаров земли, тысячи квадратных метров недвижимости, охрана, кортежи – это все нельзя получать на депутатскую зарплату и фирму жены, которая сдает несколько офисов.

Какой бизнес скрывает Бойко

"Волынеблэнерго" – предприятие с миллионными оборотами, которое транспортирует электроэнергию для потребителей в Волынской области.

75% активов этого предприятия принадлежит старшему сыну Юрия Бойко – Анатолию. Конечным владельцем "Волыньоблэнерго", по словам журналистов, является австрийский юрист Рубен Захарян. К слову, кипрские аудиторы намекнули, что он – ненастоящий акционер, как отмечено на фасаде.

Журналисты выяснили, что это не все акции этого загадочного юриста. Отмечают, что он владелец украинских месторождений "АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС" и "КЗР ПЕТРОЛЕУМ", а также – ГЭС в Гвинее, которую связывают с Бойко.

Любопытно, что нардеп никогда не декларировал никаких фирм в оффшорных зонах. Однако все выглядит так, будто бы имел, ведь через несколько лет официальным владельцем облэнерго, которое годами связывали с Бойко, оказался его сын.

Похожая история случилась с электростанцией в Закарпатье – Теребле-Рицкая ГЭС. Она якобы принадлежала жителю Лисичанска, а в 2020 году ее официальным владельцем стал никто иной, как Анатолий Бойко.

Что известно о бизнесе Бойко в Москве

Жена нардепа Бойко долгое время работала в российской части бизнеса Мирона Гориловского – владельца крупнейших заводов по изготовлению труб в России.

С 2015 по 2018 год жена Бойко получала зарплату из фирм Гориловского. Здесь следует отметить, что Путин лично способствовал популяризации продукта Гориловского в России.

После оккупации Крыма предприниматель получил несколько миллиардные госконтракты на обеспечение водоснабжения на остров. Отметим, что Горликовский до сих пор находится под украинскими санкциями.

Подытожим, что после года полномасштабной войны в Украине в Верховной Раде до сих пор работает депутат запрещенной партии ОПЗЖ, который имеет незадекларированную недвижимость, а его жена и сын – незаконные бизнесы.