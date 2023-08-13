Обстрел исторического центра Одессы: журналисты идентифицировали оккупантов, причастных к ударам

Российских военных, которые массированно обстреливали Одессу, в частности, исторический центр в июле 2023 года, удалось идентифицировать. Среди прочего тогда враг атаковал гиперзвуковыми "Ониксами", которые запускает береговой ракетный комплекс "Бастион".

В сети сообщали, что враг запускал ракеты из района Казачьей бухты в Севастополе. По данным журналистов "Телебачення Торонто", в Крыму БРК "Бастион" на вооружении имеет только одна бригада, передает 24 Канал.

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К обстрелам Одессы причастна 15 бригада

Журналисты отметили, что комплексы "Бастион" – это мощная и довольно редкая разработка. Российские пропагандисты относят их к категории "аналогов нет".

В Крыму они ("Бастион" – 24 Канал) стоят на вооружении только 15 отдельной бригады береговой обороны,

– подчеркнул журналист.

Кстати, эту бригаду враг создал сразу после оккупации Крыма на базе воинской части, ранее находившейся в Дагестане.

Выяснилось, что в 2020 году командиром 15 бригады России стал Алексей Щербак. Кстати, он продолжает работать до сих пор.

Он как командир несет непосредственную ответственность за обстрелы жилых домов украинцев, разрушение исторического центра Одессы, уничтожение запасов зерна в портах. Это все тяжкие военные преступления. Алексей Щербак – военный преступник,

– подчеркнул журналист.

Кстати, жена командира 15-й бригады Галина Щербак также служит в Черноморском флоте России.

В Одесской области, живут родственники матери Алексея Щербака.

Еще один командир дивизиона "Бастион", причастный к обстрелам Одессы, – Александр Мямлин. Он отвечает за то, чтобы береговые ракетные комплексы были выведены в места пусков и приведены в боевую готовность как можно скорее.

Кроме того, причастным к ударам по Одессе может быть капитан Алексей Вавилов – начальник пусковой установки, командир ударной батареи БРК "Бастион". Он служил в Дагестане, впрочем, в 2014 приехал в Крым, когда там создавали 15 ракетную бригаду.

Вавилов управляет запуском ракет, а его жена занимается радиосвязью и служит в российской армии.

Коротко о ракетных ударах России по Одессе

17 июля в Кремле заявили о прекращении зернового соглашения. Уже 18 июля Одессу атаковали шестью "Калибрами" из Черного моря. Все уничтожила ПВО. Также на подлете с моря над регионом сбили 21 "Шахед".

Уже 19 июля оккупанты ударили "Ониксамы" из берегового комплекса в Крыму, ракетами Х-59 и Х-22 из стратегической авиации. Кроме того, запустили "Шахеды". Враг попал в зерновой и масляный терминал, повредил резервуары и оборудование для загрузки. Также захватчики попали в промышленный объект, ранили работника.

На следующую ночь россияне снова атаковали Одесщину. Разрушили админздание в центре города. Также от взрывной волны поврежден ряд домов. Было попадание в складские помещения.

Уже 21 июля российская армия попала ракетами в терминалы с зерном одного из агропредприятий. Тогда уничтожили 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Ночью 23 июля российские террористы массированно атаковали Одесскую область. В частности, враг запустил 5 видов ракет всех типов базирования.

Оккупанты разрушили самый большой православный храм города – Спасо-Преображенский собор. В общей сложности враг повредил 28 памятников культурного наследия, 61 здание, 146 квартир одесситов.

Тогда в результате ракетного удара погибли два человека. Тело второй жертвы обнаружили только 27 июля. Также пострадали более 20 человек, в том числе дети.