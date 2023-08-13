У мережі повідомляли, що ворог запускав ракети з району Козачої бухти в Севастополі. За даними журналістів "Телебачення Торонто", у Криму БРК "Бастіон" на озброєнні має лише одна бригада, передає 24 Канал.

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До обстрілів Одеси причетна 15 бригада

Журналісти зазначили, що комплекси "Бастіон" – це потужна та доволі рідкісна розробка. Російські пропагандисти відносять їх до категорії "аналогов нєт".

У Криму вони ("Бастіон" – 24 Канал) стоять на озброєнні тільки 15 окремої бригади берегової оборони,

– наголосив журналіст.

До речі, цю бригаду ворог створив одразу після окупації Криму на базі військової частини, яка до раніше перебувала в Дагестані.

З'ясувалося, що у 2020 році командиром 15 бригади Росії став Алексей Щербак. До речі, він продовжує працювати досі.

Він, як командир, несе безпосередню відповідальність за обстріли житлових будинків українців, руйнування історичного центру Одеси, знищення запасів зерна в портах. Це все тяжкі воєнні злочини. Алексей Щербак – воєнний злочинець,

– підкреслив журналіст.

До речі, дружина командира 15 бригади Галина Щербак також служить у Чорноморському флоті Росії.

Це цікаво! В Одеській області живуть родичі матері Алексея Щербака.

Ще один командир дивізіону "Бастіон", причетний до обстрілів Одеси, – Александр Мямлін. Він відповідає за те, щоб берегові ракетні комплекси були виведені в місця пусків та приведені у бойову готовність якомога швидше.

Окрім того, причетним до ударів по Одесі може бути капітан Олексій Вавілов — начальник пускової установки, командир ударної батареї БРК "Бастіон". Він служив у Дагестані, втім, у 2014-му приїхав до Криму, коли там створювали 15 ракетну бригаду.

Вавілов керує запуском ракет, а його дружина займається радіозв'язком та служить в російській армії.

Коротко про ракетні удари Росії по Одесі

17 липня у Кремлі заявили про припинення зернової угоди. Уже 18 липня Одесу атакували шістьма "Калібрами" з Чорного моря. Усі знищила ППО. Також на підльоті з моря над регіон збили 21 "Шахед".

Уже 19 липня окупанти вдарили "Оніксами" з берегового комплексу в Криму, ракетами Х-59 та Х-22 зі стратегічної авіації. Окрім того, запустили "Шахеди". Ворог влучив у зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження. Також загарбники поцілили у промисловий об'єкт, поранили працівника.

Наступної ночі росіяни знову атакували Одещину. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті. Також від вибухової хвилі пошкоджено низку будинків. Було влучання в складські приміщення.

Уже 21 липня російська армія влучила ракетами в термінали з зерном одного з агропідприємств. Тоді знищили 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Вночі 23 липня російські терористи масовано атакували Одещину. Зокрема, ворог запустив 5 видів ракет усіх типів базування.

Окупанти зруйнували найбільший православний храм міста – Спасо-Преображенський собор. Загалом ворог пошкодив 28 пам'яток культурної спадщини, 61 будівлю, 146 квартир одеситів.

Тоді внаслідок ракетного удару загинули двоє людей. Тіло другої з жертви виявили лише 27 липня. Також постраждали понад 20 людей, серед них діти.