Это хорошо, – ГУР о появлении в публичном доступе данных о режимных объектах Москвы

На днях сеть всколыхнуло расследование российского издания "Досье", которое показало, что власти Москвы случайно выложили адреса всех режимных объектов. Журналисты предположили, что эти адреса уже известны украинским военным.

Чиновник Главного управления разведки прокомментировал эту публикацию в интервью NV. Он подтвердил, что Украина знала о расположении режимных объектов в Москве.

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Ошибка московских властей

Российские журналисты узнали засекреченную информацию благодаря публикации на сайте мэрии Москвы 400-страничного документа, где среди прочего указан "список потребителей электроэнергии", отключение которых от сети может привести к нежелательным последствиям.

И несмотря на то, что большинство объектов этого перечня не было засекречено, в него также попало много лишней информации. Как утверждают журналисты, благодаря публичному доступу к этому документу кто угодно мог узнать расположение воинских частей или объектов российских спецслужб.

Согласно расследованию, наибольшее количество засекреченных объектов в перечне касалось ФСО, которая должна охранять Путина.

Что говорит по этому поводу Юсов

Несмотря на то, что эта информация не стала для ГУР новостью, чиновник все равно поблагодарил российских чиновников за предоставленную информацию.

"Сбор информации (разведкой – 24 Канал) продолжается постоянно, но любая дополнительная верификация – это хорошо. За такую информацию (о расположении режимных объектов – 24 Канал), тем более публичную, мы также благодарны", – отметил Юсов.

Также разведчик воспользовался возможностью и призвал российских чиновников и военных предоставлять Украине любую информацию, которая может помочь остановить войну и режим Путина.

Что еще знает ГУР о россиянах