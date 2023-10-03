Посадовець Головного управління розвідки прокоментував цю публікацію в інтерв'ю NV. Він підтвердив, що Україні було відомо про розташування режимних об'єктів у Москві.
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Помилка московської влади
Російські журналісти дізнались засекречену інформацію завдяки публікації на сайті мерії Москви 400-сторінкового документу, де серед іншого вказаний "перелік споживачів електроенергії", відключення яких від мережі може призвести до небажаних наслідків.
І попри те, що більшість об'єктів цього переліку не були засекречені, до нього також потрапило багато зайвої інформації. Як стверджують журналісти, завдяки публічному доступу до цього документу будь-хто міг дізнатися розташування військових частин чи об'єктів російських спецслужб.
Згідно з розслідуванням, найбільша кількість засекречених об'єктів у переліку стосувалася ФСО, яка має охороняти Путіна.
Що каже з цього приводу Юсов
Попри те, що ця інформація не стала для ГУР новиною, посадовець все одно подякував російським чиновникам за надану інформацію.
"Збір інформації (розвідкою – 24 Канал) триває постійно, але будь-яка додаткова верифікація — це добре. За таку інформацію (про розташування режимних об'єктів – 24 Канал), тим більше публічну, ми також вдячні", – зазначив Юсов.
Також розвідник скористався нагодою і закликав російських чиновників та військових надавати Україні будь-яку інформацію, яке може допомогти зупинити війну та режим Путіна.
Що ще знає ГУР про росіян
- У відомстві зазначають, що після низки успішних операцій з добровільною здачею в полон російських військових, кількість окупантів, що готові співпрацювати з ГУР, збільшилась. Це пов'язано із тим, що Україна дотримується усіх норм міжнародного права та, окрім життя, забезпечує військовополонених відповідними умовами.
- Як розповіли у розвідці, на військових країни-агресорки, що "сумніваються" у правильності дій Путіна, виходять через соцмережі й пропонують співпрацю після проходження перевірки. Їхнє перебування в розташуванні ворога використовують для отримання цінної інформації.
- Також Кирило Буданов розповів деталі зустрічі у вищому військово-політичному керівництві Росії, на якій за два тижні до вторгнення відчувалась непевність у тому, що Україна зустріне загарбників як "визволителей".