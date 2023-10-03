Посадовець Головного управління розвідки прокоментував цю публікацію в інтерв'ю NV. Він підтвердив, що Україні було відомо про розташування режимних об'єктів у Москві.

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Помилка московської влади

Російські журналісти дізнались засекречену інформацію завдяки публікації на сайті мерії Москви 400-сторінкового документу, де серед іншого вказаний "перелік споживачів електроенергії", відключення яких від мережі може призвести до небажаних наслідків.

І попри те, що більшість об'єктів цього переліку не були засекречені, до нього також потрапило багато зайвої інформації. Як стверджують журналісти, завдяки публічному доступу до цього документу будь-хто міг дізнатися розташування військових частин чи об'єктів російських спецслужб.

Згідно з розслідуванням, найбільша кількість засекречених об'єктів у переліку стосувалася ФСО, яка має охороняти Путіна.

Що каже з цього приводу Юсов

Попри те, що ця інформація не стала для ГУР новиною, посадовець все одно подякував російським чиновникам за надану інформацію.

"Збір інформації (розвідкою – 24 Канал) триває постійно, але будь-яка додаткова верифікація — це добре. За таку інформацію (про розташування режимних об'єктів – 24 Канал), тим більше публічну, ми також вдячні", – зазначив Юсов.

Також розвідник скористався нагодою і закликав російських чиновників та військових надавати Україні будь-яку інформацію, яке може допомогти зупинити війну та режим Путіна.

Що ще знає ГУР про росіян