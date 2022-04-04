Журналисты опубликовали имена и телефоны оккупантов, оформлявших на почте награбленное имущество
Источник:телегерам "Белорусский Гаюн"
Сегодня белорусская организация "Белорусский Гаюн" опубликовала имена и номера телефонов оккупантов, которые обворовывали жилые дома украинцев.
В частности, вчера, 3 апреля, была опубликована видеозапись с онлайн камеры курьерской службы СДЕК в Мозыре, что в Беларуси. С ее помощью российские военные отправляют, в том числе, краденые у украинцев вещи.
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Авторы проекта "Белорусский Гаюн" считают, что это солдаты РФ должны понести ответственность за кражу и убийство людей в Украине.
Анализируя полученные данные, стало известно, что основная масса из солдат РФ, которые отправляли вещи из Мозыря, проживает в городе Рубцовска (Алтайский край, РФ).
В частности, часть из них отправляла вещи в города:
- Горняк (Алтайский край),
- Читу (Забайкальский край),
- Железногорск (Красноярский край),
- Омск,
- Ульяновск,
- Новосибирск,
- Москву,
- Ангарск (Иркутская область),
- Уссурийск (Приморский край)
- и Биробиджан (Еврейская автономная область).
По предварительным данным только за один день, 2 апреля, наемники Кремля сдали на отправку в отделение СДЕК в городе Мозыре по адресу вул. Куйбышева, 32, более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть – краденые.
"Белорусский Гаюн" опубликовал ФИО, номера телефонов и содержимое посылок тех из солдат, которые отправили в РФ от 50 до 450 кг.
- Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг: инструменты, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
- Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг: запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
- Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг: инструменты, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
- Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг: инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
- Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг: инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
- Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг: запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
- Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг: инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
- Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг: инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
- Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг: инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
- Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг: инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
- Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг: крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
- Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг: одежды. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг: вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг: одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
- Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг: одежды. Телефон: +79137976731
- Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг: инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
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