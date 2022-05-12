Журналисты призвали отстранить пророссийских ведущих от национальных телемарафонов

Украинские журналисты и правозащитники просят отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые раньше распространяли российскую пропаганду, то есть подыгрывали врагу.

Журналисты создали обращение к президенту и министру культуры и информационной политике. Призывают отстранить ведущих от эфиров национальных марафонов "Единые новости", Freedom и других медийных марафонов, называющих себя "национальными".

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Кого просят отстранить

В обращении отметили, что эти ведущие к полномасштабному вторжению России продвигали кремлевские нарративы. Речь идет о "внешнем управлении" США Украиной, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе и т.д.

Речь идет про:

Василия Голованова;

Тигран Мартиросяна;

Наташу Влащенко;

Татьяну Гончарову;

Назара Долгого;

Владимира Полуева;

Анну Степанец;

Анастасию Даугуле.

Авторы инициативы отметили, что ни один из этих журналистов не признал публично факт многолетнего подыграния врагу. Добавили, что теперь у украинского медиапространства есть шанс очиститься и запустить создание института репутации.

Как подписать обращение

Следовательно, медийщики призывают Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Минкультуры и владельцев телеканалов, участвующих в марафонах, отстранить этих ведущих.

Обращение подписали десятки журналистов, правозащитников и других граждан Украины. Свою подпись поставили и некоторые ведущие марафона "Единые новости",

Чем раньше занимались эти журналисты

Обращение может подписать каждый желающий. Нужно отправить фамилию и имя и принадлежность к медиа или организациям на почту info@imi.org.ua.

Ранее Голованов, Влащенко, Мартыросян и другие работали на ресурсах Медведчука и Мураева. В частности, на каналах NewsOne, 112, ZIK и Наш. Кстати, именно эти медиа помогли куму Путина вернуться в украинскую политику.

Напомним, что NewsOne транслировал встречу Медведчука и "лидеров" российских боевиков. Также во времена Голованова в должности генерального продюсера NewsOne планировал провести позорный телемост с Россией "Надо поговорить".

Мартиросян был связан с Мураевым. Сначала он работал исполнительным продюсером NewsOne, где вместе с Головановым вел "Украинский формат". Он продвигал тезисы, мол, мир не наступает из-за украинской власти.

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