Авторы Time допустили конфуз со словом "паляниця", что стало одним из символов сопротивления украинцев российским захватчикам.

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Комичная ошибка Time

Журналисты издания Time назвали украинский хлеб не palyanytsia, а rusni-pyzda. Позже они поняли, что совершили ошибку и внесли правки, добавив следующее объяснение:

В начальной версии этой статьи было неправильно указано украинское слово, обозначающее плоский хлеб. Это palyanytsia, а не rusni-pyzda.

Комическая ошибка Time / Скриншот телеграм " Хріновини "