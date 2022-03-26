Автори Time допустили конфуз зі словом "паляниця", яка стало одним із символів опору українців російським загарбникам.

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Комічна помилка Time

Журналісти видання Time назвали український хліб не palyanytsia, а rusni-pyzda. Пізніше вони зрозуміли, що зробили помилку та внесли правки, додавши наступне пояснення:

У початковій версії цієї статті було неправильно вказано українське слово, що означає плоский хліб. Це palyanytsia, а не rusni-pyzda.

Комічна помилка Time / Скриншот телеграм "Хріновини"

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