Жуткая авария на Волыни: после столкновения Volkswagen и BMW погибли 2 человека

Неподалеку от Луцка, в селе Гаразджа 31 октября случилось автопроисшествие с летальными исходами. Столкнулись автомобили BMW и Volkswagen.

В результате аварии погибли два человека. Еще трое участников ДТП получили травмы.

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Что известно о ДТП возле Луцка

Волынские правоохранители отметили, что ДТП произошло неподалеку от детского лагеря. Личности погибших, пострадавших и обстоятельства аварии устанавливают.



Возле Луцка не разминулись BMW и Volkswagen / Фото "Волынские новости"

В течение дня на месте дорожно-транспортного происшествия работала следственно-оперативная группа. Людей, которые пострадали, отправили в Луцкую городскую больницу и Волынскую областную клиническую больницу.



В результате аварии на Волыни погибли 2 человека / Фото "Волынские новости"

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