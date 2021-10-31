Жуткая авария на Волыни: после столкновения Volkswagen и BMW погибли 2 человека

31 октября 2021 , 23:59
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Источник:

Zaxid.net

Неподалеку от Луцка, в селе Гаразджа 31 октября случилось автопроисшествие с летальными исходами. Столкнулись автомобили BMW и Volkswagen.

В результате аварии погибли два человека. Еще трое участников ДТП получили травмы.

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Что известно о ДТП возле Луцка

Волынские правоохранители отметили, что ДТП произошло неподалеку от детского лагеря. Личности погибших, пострадавших и обстоятельства аварии устанавливают.


Возле Луцка не разминулись BMW и Volkswagen / Фото "Волынские новости"

В течение дня на месте дорожно-транспортного происшествия работала следственно-оперативная группа. Людей, которые пострадали, отправили в Луцкую городскую больницу и Волынскую областную клиническую больницу.


В результате аварии на Волыни погибли 2 человека / Фото "Волынские новости"

Страшные дтп в Украине: последние новости

  • Водитель автомобиля Infiniti в Харькове 28 октября сбила пенсионерку на переходе. Старушку отбросило под колеса авто, которое ехало напротив.
  • Смертельное ДТП произошло в Харькове также 26 октября, когда 16-летний водитель пролетел на красный и врезался в Chevrolet. Подробности ситуации читайте по ссылке.
  • Кроме этого, в ночь на 28 октября в селе Ветлы на Волыни погибла 17-летняя девушка. Водитель Mazda не справился с управлением и врезался в электроопору.
Автор: Євгенія Пласконь