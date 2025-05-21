Жуткая ночь для Сум: Россия много раз била дронами по предприятиям

Ночью 21 мая российские войска атаковали Сумы. Враг много раз бил по предприятиям, применяя БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Лысенко.

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"Шахеды" атаковали Сумы

Ночью 21 мая Сумы в очередной раз оказались под ударами "Шахедов". Российские оккупанты атаковали два предприятия в городе ударными БПЛА.

По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2,

– говорится в сообщении.

Сейчас информации о погибших или пострадавших нет. На местах работают все необходимые службы.

Напомним, что ранее в Сумской МВА сообщали, что в результате атаки повреждены предприятия, другие объекты промышленности.



Кроме этого, повреждены линии электропередач. Указывалось, что часть города осталась без электричества, в том числе объекты водоснабжения города.

Вскоре КП "Горводоканал" сообщил, что из-за обесточивания объекты водоканала в части города переведены на аварийно-резервное питание. Вода в указанном районе временно будет подаваться с пониженным давлением.